Тюльпаны будут стоять в вазе более 2 недель: есть простой трюк

Тюльпаны – один из самых ярких символов весны. Букет этих цветов часто дарят на праздники или просто для хорошего настроения. Однако срезанные тюльпаны обычно быстро теряют свежесть и уже через несколько дней начинают увядать.

На самом деле существуют простые приемы, которые помогают сохранить их красивыми гораздо дольше – иногда даже более двух недель. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Почему тюльпаны быстро вянут

В отличие от многих других срезанных цветов, тюльпаны имеют мягкие и достаточно гибкие стебли. Из-за этого уже через несколько дней в вазе они начинают наклоняться и терять форму.

Кроме того, эти цветы очень чувствительны к температуре, бактериям в воде и чрезмерному свету. Если вода в вазе быстро загрязняется или стоит в теплом месте, тюльпаны теряют упругость, а их лепестки начинают опадать. Именно поэтому важно правильно ухаживать за букетом с самого начала.

Что сделать сразу после того, как принесли букет

Как только тюльпаны появились в вашем доме, им нужна небольшая подготовка. Сначала стоит убрать нижние листья, которые оказались бы в воде. Они быстро загнивают и способствуют появлению бактерий, из-за чего цветы портятся быстрее.

После этого букет нужно поставить в прохладную, но не холодную воду. Если тюльпаны были завернуты в бумагу или пленку, не стоит снимать упаковку сразу. Лучше оставить ее примерно на час – так стебли постепенно выпрямятся и сохранят форму.

Как правильно подрезать стебли

Многие люди считают, что все срезанные цветы нужно подрезать под углом. Для тюльпанов это правило не является обязательным. Их сочные стебли хорошо впитывают воду даже после прямого среза.

Достаточно укоротить стебель примерно на два сантиметра острым ножом. Делать это желательно под проточной водой – так в стебли не попадут воздушные пузырьки, которые могут мешать поглощению влаги. Подрезать стебли рекомендуют каждый раз при замене воды в вазе.

Простой лайфхак, который продлевает жизнь тюльпанов

Чтобы букет дольше оставался свежим, важно регулярно менять воду и мыть вазу. Но есть еще несколько простых хитростей, которые значительно продлевают жизнь цветов.

Один из самых популярных способов – добавить в воду половину чайной ложки сахара. Он действует как естественное питательное вещество и помогает цветам дольше сохранять свежесть.

Еще один простой трюк – растворить в воде половину таблетки аспирина. Она замедляет развитие бактерий, которые ускоряют увядание растений.

Иногда советуют также положить в вазу медную монету. Медь обладает природными антибактериальными свойствами, поэтому вода дольше остается чистой.

Тюльпаны не требуют сложного ухода, но несколько простых правил могут существенно повлиять на их свежесть. Прохладная вода, регулярное подрезание стеблей и простые домашние добавки способны продлить жизнь букета почти вдвое.

