Почему комнатные растения погибают после покупки: как их уберечь

Покупка нового растения всегда приносит радость, однако часто уже через несколько дней новосел начинает увядать или сбрасывать листья. Основная причина кроется в резкой смене микроклимата и неподходящем уходе в первые недели пребывания в доме.

Растение проходит сложный путь от профессиональной теплицы до полки магазина, где условия обычно далеки от идеальных. Чтобы сохранить цветок, необходимо минимизировать факторы стресса и правильно организовать процесс адаптации, отмечают эксперты.

Фактор стресса и вредители

Растения остро реагируют на транспортировку и колебания температуры. Лучший способ помочь им – обеспечить идеальное освещение (можно использовать фитолампы) и умеренную влажность, иногда создавая эффект теплицы с помощью обычного пакета. Кроме эмоционального состояния цветка, стоит позаботиться и о его физическом здоровье: в магазинах из-за тесной расстановки горшков вредители распространяются мгновенно. После покупки обязательно изолируйте новое растение от остальной домашней коллекции на "карантин" и профилактически обработайте его защитными препаратами.

Коварство магазинного грунта

Большинство комнатных цветов продаются в верховом торфе, который удобен для профессионального выращивания, но сложен для домашнего ухода. Если такой субстрат пересушить, он превращается в плотный комок, отталкивающий воду – во время полива влага просто стекает по стенкам, оставляя корни сухими. Однако не спешите с пересадкой: растению нужно от 2 до 4 недель на адаптацию. Начинать смену почвы можно только тогда, когда появятся новые листочки — главный признак того, что стресс преодолен.

Ловушки неправильного полива

Часто растения попадают к нам уже с поврежденной корневой системой из-за некомпетентного ухода в точках продаж. Пересушивание приводит к отмиранию тонких корешков, и если после этого растение обильно полить, мертвая ткань начинает гнить, провоцируя гибель всей системы. Важно обращать внимание на кончики листьев: их потемнение часто свидетельствует не о сухости воздуха, а о начальной стадии гниения корней из-за систематического переувлажнения.

Ошибки при пересаживании

Самой большой ошибкой владельцев является "переваливание" растения из магазинного торфа в новый рыхлый субстрат без очистки корней. Поскольку вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, она будет пропитывать новый легкий грунт по краям горшка, тогда как старый торфяной ком с корнями будет оставаться сухим. Для успешного роста необходимо постепенно заменить транспортный субстрат на качественную смесь, обеспечивая равномерный доступ влаги и воздуха ко всему корневому объему.

