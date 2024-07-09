Вчера был такой дурдом, что я не успевала описывать все, что вижу в соцсетях и в репортаже для итальянской газеты Il Foglio.

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Так вот. Вчера меня очень поразил этот врач в белоснежном костюме, залитом кровью. Он есть на фото практически всех агентств.

Он делал все что только возможно, пытаясь помочь детям, их родителям и больнице. Разбирал грудь камень вместе со спасателями, утешал коллег, постоянно куда-то бежал, что-то носил. Я не смогла с ним поговорить, потому что он не хотел ни на секунду останавливаться.

Наконец-то знаю имя доктора – это хирург Олег Голубченко. Он делает очень сложные операции на лице маленьких деток, устраняя ужасающие врожденные пороки. Можете посмотреть на его работу в инстаграмме, он творит чудеса.

Это еще одно напоминание, что в Охматдете работают уникальные специалисты и что самое важное, это прежде всего люди.