УкраїнськаУКР
русскийРУС

Тушеный картофель с мясом для обеда и ужина: рассказываем, как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
963
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будет – картофель и мясо. Их можно стушить и пожарить, а также запечь. 

Видео дня
Картофель с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с картофелем, морковью и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г
  • Копченая грудинка – 150 г
  • Картофель – 700 г
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 1-2 шт
  • Чернослив без косточек – 4 шт
  • Чеснок – 5 зуб. 
  • Масло – 2 ст. л. 
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт
  • Вода – 400 мл
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Томатный соус – 120 г

Способ приготовления: 

1. Мясо нарезать средними кусочками и обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле. В кастрюле с крышкой можно готовить на любых плитах и ставить в духовку.

Свежее мясо для блюда

2. Добавить нарезанную кусочками грудинку, и еще немного поджарить. Добавить нарезанный лук и чеснок, обжарить все вместе несколько минут. Добавить паприку и томатный соус. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.

Приготовление блюда

3. Нарезанный картофель и морковь, добавить к мясу. Долейте воду, чтобы покрыла полностью картофель. Добавьте чернослив.

Сколько готовить мясо

4. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5 -2 часа до мягкости мяса.

Готовое мясо с картофелем

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: