Тушеный картофель с мясом для обеда и ужина: рассказываем, как правильно приготовить
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будет – картофель и мясо. Их можно стушить и пожарить, а также запечь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с картофелем, морковью и специями.
Ингредиенты:
- Говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г
- Копченая грудинка – 150 г
- Картофель – 700 г
- Морковь – 2 шт
- Лук – 1-2 шт
- Чернослив без косточек – 4 шт
- Чеснок – 5 зуб.
- Масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт
- Вода – 400 мл
- Паприка – 1 ч.л.
- Томатный соус – 120 г
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать средними кусочками и обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле. В кастрюле с крышкой можно готовить на любых плитах и ставить в духовку.
2. Добавить нарезанную кусочками грудинку, и еще немного поджарить. Добавить нарезанный лук и чеснок, обжарить все вместе несколько минут. Добавить паприку и томатный соус. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.
3. Нарезанный картофель и морковь, добавить к мясу. Долейте воду, чтобы покрыла полностью картофель. Добавьте чернослив.
4. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5 -2 часа до мягкости мяса.
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