Тушеный картофель с мясом для обеда и ужина: рассказываем, как правильно приготовить

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда и ужина, идеальными продуктами для этого будет – картофель и мясо. Их можно стушить и пожарить, а также запечь.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного мяса с картофелем, морковью и специями.

Ингредиенты:

Говяжья шейка (или свиная шейка или лопатка) – 500 г

Копченая грудинка – 150 г

Картофель – 700 г

Морковь – 2 шт

Лук – 1-2 шт

Чернослив без косточек – 4 шт

Чеснок – 5 зуб.

Масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт

Вода – 400 мл

Паприка – 1 ч.л.

Томатный соус – 120 г

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать средними кусочками и обжарить до румяной корочки на плите прямо в кастрюле. В кастрюле с крышкой можно готовить на любых плитах и ставить в духовку.

2. Добавить нарезанную кусочками грудинку, и еще немного поджарить. Добавить нарезанный лук и чеснок, обжарить все вместе несколько минут. Добавить паприку и томатный соус. Влить воду, накрыть крышкой и готовить 30 минут.

3. Нарезанный картофель и морковь, добавить к мясу. Долейте воду, чтобы покрыла полностью картофель. Добавьте чернослив.

4. Поставить кастрюлю в духовку на 180°C на 1,5 -2 часа до мягкости мяса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: