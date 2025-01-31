Туманы и небольшой дождь: какой будет погода в Украине в последний день января

Погода в Украине в пятницу, 31 января, в основном будет пасмурной, в нескольких регионах в центре возможен небольшой дождь. В большинстве областей, кроме крайнего запад и Крыма, ожидается туман.

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Туман прогнозируют и утром, и ночью, видимость 200-500 м, объявлен I уровень опасности, желтый. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта по дорогам, предупредили синоптики.

"В ближайшую ночь погоду будет определять поле высокого атмосферного давления со слабым ветром с южных направлений, что в большинстве областей будет способствовать образованию туманов; днем приближение фронтального раздела с запада обусловит в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Температура воздуха в западных регионах днем будет от +8 до +12 градусов, ночью прогнозируется от +1 до +3. На севере и центре днем ожидается от +6 до +9, ночью будет от +1 до +5.

В южных областях днем столбики термометров будут показываться от +6 до +12, в восточных от +7 до +12 градусов.

В столичном регионе 31 января погода будет облачная, без осадков (днем местами по области небольшой дождь). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от +4 до -1 градуса, днем от +5 до +10 градусов; в Киеве от -1 до +3; днем от +7 до +9.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сказала, что почти весенняя погода в Украине будет сохраняться до конца января. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +14 градусов. С 1 февраля начнется похолодание, сначала не слишком ощутимое, а впоследствии более заметное.

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