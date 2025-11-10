Туманы и дожди: чем удивит украинцев погода 10 ноября. Карта

В Украине погода в первый день новой недели будет не очень приятной. Ночью и утром во многих областях ожидаются туманы, а еще по всей стране пройдет дождь.

Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр. На сайте УкрГМЦ опубликована карта, а также предупреждение для граждан об опасных метеорологических явлениях.

Прогноз синоптиков на понедельник, 10 ноября

Ночью и утром 10 ноября в Украине (кроме северной части) будет туман с видимостью 200–500 метров. Из-за этого объявлен І (желтый) уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – предупредили эксперты.

В целом по всей стране будет облачно. Во всех регионах УкрГМЦ прогнозирует осадки, преимущественно днем небольшие, ночью – умеренные.

Ветер – юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью на юге Украины термометры покажут +7...12, днем +11...+16 градусов. На остальной территории будет не так тепло. В среднем ночью ожидается +4...+9, на западе еще прохладнее, +1...+6. Днем температура достигнет +8...+13 градусов.

