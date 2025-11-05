Морозы, снег и гололедица: синоптик сделал предупреждение украинцам о существенном изменении погоды в конце ноября

Начало ноября принесет в Украину комфортную погоду, присущую периоду октября. Поэтому тепло еще будет радовать украинцев до первой половины последнего осеннего месяца.

Однако, уже после 15 ноября синоптическая картина существенно изменится. Об этом сообщил начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

Погода в ноябре

По его словам, начало ноября ожидается довольно теплым, что "вселяет оптимизм".

"Антициклоны сменяют циклоны, проходят атмосферные фронты, но теплая погода остается, несмотря ни на что. Борьбы сезонов пока не ждем, погодными процессами уверенно руководит октябрьская осень", – говорится в сообщении.

Синоптик подчеркнул, что в настоящее время средняя температура в Украине будет превышать климатическую норму на 2–3 градуса. Поэтому переход температуры через отметку +5º, который обычно означает начало периода покоя в природе и завершение вегетации озимых культур, пока задерживается.

"При этом, со второй половины ноября возрастает вероятность первых проявлений зимы", – отметил Постригань.

Он добавил, что вместе с дождями ожидаются и осадки в виде снега, а также участятся морозы. В ночное и утреннее время на дорогах будет образовываться гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Напомним, подобный прогноз ранее давала и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, значительное снижение температуры ожидается в конце ноября, местами до -12 градусов. А до этого времени сохранится умеренно теплая осенняя погода.

Как писал OBOZ.UA, 6 ноября антициклон принесет в Украину комфортные температурные показатели и отсутствие осадков. Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов. Уже после 11 ноября на территории нашей страны ощутимо похолодает.

