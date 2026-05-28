ТЦК все чаще превращаются в места несвободы украинцев, – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки все чаще превращаются в места несвободы граждан. При этом власть реагирует на нарушения прав человека в ТЦК только тогда, когда возникает публичный резонанс.

Об этом Лубинец 27 мая написал в Telegram. Он рассказал, что во время заседания Консультативного совета отдельно встал вопрос мониторинга помещений ТЦК и СП, который стартовал в 2025 году с участием Департамента по вопросам национального превентивного механизма

"К сожалению, власть реагирует на нарушения прав человека только тогда, когда возникает публичный резонанс. Яркий пример – посещение Белоцерковского ТЦК и СП. Мои официальные рекомендации игнорировались два месяца, и только после огласки в медиа туда на следующий же день отправили ремонтные бригады", – отметил омбудсмен.

Он добавил, что из-за такого же бездействия в Ужгородском РТЦК и СП пришлось публично показать выявленные там нарушения, поскольку полиция на месте отказалась вносить сведения в ЕРДР.

"Органы власти должны реагировать на официальные документы сразу, а не ждать публичности. Наша работа продолжается: в этом году мы планируем существенно расширить посещение ТЦК и СП по всей стране", – отметил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгородском районном ТЦК и СП обнаружили многочисленные нарушения. Речь идет о случаях длительного содержания людей без оснований, ненадлежащие условия пребывания и игнорирование состояния здоровья граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в этом ТЦК людей удерживали неделями. Некоторые граждане провели в учреждении 21, 24, 30 и 50 дней. В частности, в помещении находился ветеран с удостоверением УБД. У некоторых людей без оформления изымали документы и телефоны.

Кроме того, условия пребывания были неудовлетворительными. На 40-60 человек было всего три кружки и восемь металлических тарелок. Отдельно обнаружили и проблемы с медицинской помощью.

После этого начальник Ужгородского РТЦК предстал перед судом. Его обвинили в препятствовании деятельности работников офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Военный не допускал одного из работников офиса омбудсмена в помещения во время мониторингового визита. Впоследствии стало известно, что начальника РТЦК переведут в боевую часть.

