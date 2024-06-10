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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление

Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление

Люди, сделайте репосты, это срочно!

Очень прошу собрать еще на два дрона. На очень тяжелое направление, где продолжаются очень тяжелые бои.

Далее текст на языке оригинала.

Зранку викупила два дрона Мавік 3 про та приціл.

Треба ще два квадрокоптера. Рахунок на 150 т. грн

Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление

Люди, я Вас дуже прошу, ціна питання життя наших бійців. Завтра зранку треба викупити і відправити на фронт.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки:

5375 4112 0025 4253

Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление
Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление
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