Люди, сделайте репосты, это срочно!

Очень прошу собрать еще на два дрона. На очень тяжелое направление, где продолжаются очень тяжелые бои.

Далее текст на языке оригинала.

Зранку викупила два дрона Мавік 3 про та приціл.

Треба ще два квадрокоптера. Рахунок на 150 т. грн

Люди, я Вас дуже прошу, ціна питання життя наших бійців. Завтра зранку треба викупити і відправити на фронт.

Пайпал – [email protected]

Приват – 5168752017223390 Yusupova Natalia Avhusta

Монобанк – 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253