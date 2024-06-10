Блог | Цена вопроса жизни наших бойцов: срочно собираем на два дрона на очень тяжелое направление
Люди, сделайте репосты, это срочно!
Очень прошу собрать еще на два дрона. На очень тяжелое направление, где продолжаются очень тяжелые бои.
Далее текст на языке оригинала.
Зранку викупила два дрона Мавік 3 про та приціл.
Треба ще два квадрокоптера. Рахунок на 150 т. грн
Люди, я Вас дуже прошу, ціна питання життя наших бійців. Завтра зранку треба викупити і відправити на фронт.
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