'Целую ночь бродил по улицам': на Волыни бешеный волк разгуливал по селу и покусал мужчину. Видео

В селе Обенижи Иваничевской общины на Волыни бешеный волк напал на местного жителя. Животное бродило по улицам, не боялось людей, заходило во двор и бросалось на собак.

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На утро все закончилось укусом человека – и убитым хищником. Об этом сообщает "Конкурент TV".

Детали инцидента

Местные жители говорят, что еще с вечера видели животное, которое странно себя вело: приходило во двор, реагировало на голоса, но не убегало. Наталья рассказывает, что волк зашел в ее двор – и спокойно вернулся обратно.

Но самое страшное случилось уже под утро. Волк снова зашел во двор – этот раз бросился на собак, а затем на мужчину, который пытался их защитить. Хозяин сумел убить волка, но сам получил укусы.

Ветеринарная лаборатория подтвердила: животное было заражено бешенством. Сейчас пострадавший проходит курс прививок от бешенства.

Что нужно знать о бешенстве – и как уберечься:

Бешенство – смертельное заболевание. Если вовремя не ввести вакцину, спасти человека после появления симптомов невозможно.

Как передается:

через укус или царапины от зараженного животного;

через слюну (даже если животное только лизнуло поврежденную кожу);

при контакте с кожей мертвого инфицированного животного.

Самые опасные носители:

волки;

лисы;

бездомные собаки;

дикие или одичавшие кошки;

летучие мыши.

Первые симптомы бешенства у человека:

Важно, симптомы появляются не сразу! Инкубационный период — от 7 дней до года. Среди них:

повышенная температура;

боль, покалывание или жжение в месте укуса;

головная боль, агрессия, галлюцинации;

страх воды или воздуха (гидрофобия, аэрофобия);

паралич, кома.

Что делать, если укусило животное?

Немедленно промыть рану водой с мылом в течение 15 минут.

Обработать антисептиком (спирт или йод).

Обратиться к врачу – в травмпункт или антирабический центр.

Не медлить с вакцинацией! Лечение эффективно только до появления симптомов.

Антирабическая вакцина – это пять инъекций в течение 28 дней. Она защищает в 96–99% случаев. Противопоказаний к прививке – нет.

Профилактика для домашних животных

Вакцинируйте собак и кошек каждый год. Это бесплатно в государственных ветклиниках.

Не позволяйте животным контактировать с дикими или бездомными.

Если поведение животного странное – немедленно сообщите ветеринару.

Что предшествовало

На Прикарпатье, вблизи села Новицы Калушского района Ивано-Франковской области, охотники заметили животных, похожих на шакалов. Этих хищников видели ранее на Закарпатье, а также их часто встречают в Черкасской области, ведь популяция шакалов в Украине выросла в пять раз.

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