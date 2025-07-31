"Целую ночь бродил по улицам": на Волыни бешеный волк разгуливал по селу и покусал мужчину. Видео
В селе Обенижи Иваничевской общины на Волыни бешеный волк напал на местного жителя. Животное бродило по улицам, не боялось людей, заходило во двор и бросалось на собак.
На утро все закончилось укусом человека – и убитым хищником. Об этом сообщает "Конкурент TV".
Детали инцидента
Местные жители говорят, что еще с вечера видели животное, которое странно себя вело: приходило во двор, реагировало на голоса, но не убегало. Наталья рассказывает, что волк зашел в ее двор – и спокойно вернулся обратно.
Но самое страшное случилось уже под утро. Волк снова зашел во двор – этот раз бросился на собак, а затем на мужчину, который пытался их защитить. Хозяин сумел убить волка, но сам получил укусы.
Ветеринарная лаборатория подтвердила: животное было заражено бешенством. Сейчас пострадавший проходит курс прививок от бешенства.
Что нужно знать о бешенстве – и как уберечься:
Бешенство – смертельное заболевание. Если вовремя не ввести вакцину, спасти человека после появления симптомов невозможно.
Как передается:
- через укус или царапины от зараженного животного;
- через слюну (даже если животное только лизнуло поврежденную кожу);
- при контакте с кожей мертвого инфицированного животного.
Самые опасные носители:
- волки;
- лисы;
- бездомные собаки;
- дикие или одичавшие кошки;
- летучие мыши.
Первые симптомы бешенства у человека:
Важно, симптомы появляются не сразу! Инкубационный период — от 7 дней до года. Среди них:
- повышенная температура;
- боль, покалывание или жжение в месте укуса;
- головная боль, агрессия, галлюцинации;
- страх воды или воздуха (гидрофобия, аэрофобия);
- паралич, кома.
Что делать, если укусило животное?
- Немедленно промыть рану водой с мылом в течение 15 минут.
- Обработать антисептиком (спирт или йод).
- Обратиться к врачу – в травмпункт или антирабический центр.
Не медлить с вакцинацией! Лечение эффективно только до появления симптомов.
Антирабическая вакцина – это пять инъекций в течение 28 дней. Она защищает в 96–99% случаев. Противопоказаний к прививке – нет.
Профилактика для домашних животных
- Вакцинируйте собак и кошек каждый год. Это бесплатно в государственных ветклиниках.
- Не позволяйте животным контактировать с дикими или бездомными.
- Если поведение животного странное – немедленно сообщите ветеринару.
Что предшествовало
На Прикарпатье, вблизи села Новицы Калушского района Ивано-Франковской области, охотники заметили животных, похожих на шакалов. Этих хищников видели ранее на Закарпатье, а также их часто встречают в Черкасской области, ведь популяция шакалов в Украине выросла в пять раз.
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