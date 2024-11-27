На Прикарпатье заметили животных, похожих на шакалов: что это за хищники и какая наибольшая угроза для людей

На Прикарпатье, вблизи села Новицы Калушского района Ивано-Франковской области, охотники заметили животных, похожих на шакалов. Этих хищников видели раньше на Закарпатье, а также их часто встречают в Черкасской области, ведь популяция шакалов в Украине выросла в пять раз.

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По словам экспертов, шакалов путают с молодыми волками, однако они могут быть даже опаснее. Ведь волки боятся и сторонятся людей, а шакалы, наоборот, чувствуют себя более уверенно и даже могут поселяться недалеко от сел, отмечает Украинское общество охотников и рыболовов (УТМР) на своей странице в сети Facebook.

Председатель Калушской районной организации Украинского общества охотников и рыбаков Василий Грынив рассказал, что возле села Новицы видели четырех шакалов, одного из которых убили и отправили на экспертизу.

"Некоторым из этих охотников раньше уже приходилось видеть шакалов в дикой природе, поэтому они уверены, что это и есть этот хищник. Хотя молодой волк до трех лет тоже может иметь такую рыжеватую или серо-коричневую шерсть", – сказал председатель.

Василий Грынив также добавил, что для Прикарпатья шакалы не являются типичными жителями. "Однако, учитывая военные действия, эти животные могли мигрировать в наши более безопасные леса. Если они размножатся так, как волки, то это будет беда. Ведь эти животные могут загрызть не только дичь в лесу, но и домашних собак, кошек, коз… Их бесстрашие по отношению к людям также может представлять угрозу", – подчеркнул он.

Эксперты Украинского общества охотников и рыболовов говорят, что популяция шакалов в Украине выросла в пять раз. По данным отчета, численность этих животных в Украине составляет 1857 особей. А на Закарпатье, где шакалов раньше вообще не было – насчитывается не менее 60 штук.

Летом на Закарпатье фотоловушка зафиксировала очередную стаю этих хищников в охотничьих угодьях вблизи Виноградова. Некоторые называют это уже нашествием.

Эксперты бьют тревогу, ведь речь идет не только об увеличении численности шакала, но и других диких хищных животных – волков, лис, из-за чего существенно участились случаи бешенства.

"Не стоит забывать, что хищники являются резерватом смертельной для животных и человека болезни – бешенства, случаи которого по данным Госпродпотребслужбы увеличились за два года больше, чем вдвое. Ситуация катастрофическая", – рассказал и.о. председателя Закарпатской областной организации Украинского общества охотников и рыбаков Юрий Качур.

Учитывая резкое увеличение случаев бешенства и увеличение численности диких животных, в Прикарпатье впервые с начала войны разрешили отстрел лис и волков, отмечают эксперты.

Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сказал "Коротко о", что шакалы будут встречаться все чаще. "Убивая волков, охотники освобождают экологическую нишу для шакалов. Природа не терпит пустоты", – пояснил ученый.

Ученый-зоолог Николай Роженко уверяет, что первые шакалы появились в Украине еще в 70-х годах прошлого века. Тогда они стали приходить к нам со стороны Румынии и поселялись у Тузловских лиманов, а оттуда разошлись по дельте Днестра и лесным урочищам Придунавья и Причерноморья. Далее их фиксировали на Черкасщине, сейчас эти хищники дошли и до Запада Украины.

"Шакал адаптировался к экосистеме нашего государства. Он полностью приспособился к нашим биотопам. Нет уже в Украине такой области, где бы его ни было", – заверил Роженко.

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