"Труха Украина" купила квартиру для семьи переселенцев из Лисичанска: как работает проект помощи

У семьи Ольги и Евгения из Лисичанска снова появился собственный дом. Квартиру для супругов и двоих детей приобрела медиагруппа "Труха Украина" совместно с её основателем и владельцем Максимом Лавриненко. До этого семья вчетвером годами жила в комнате площадью 12 квадратных метров в бывшем монастыре на Львовщине.

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Новое жилье семья получила в рамках проекта "Труха дарит жилье". Лавриненко основал его в 2024 году для помощи харьковским семьям, а впоследствии расширил географию помощи. Средства на квартиры и дома направляются исключительно из прибыли медиагруппы.

Четыре года на 12 квадратах

До полномасштабной войны Ольга и Евгений жили в Лисичанске и воспитывали сына. После оккупации города их квартира осталась там и была разрушена российским обстрелом.

Дочь родилась уже во время полномасштабной войны. Родителей больше всего беспокоило, где будут жить дети в будущем. Ольга с детства имеет инвалидность второй группы из-за тяжелой формы сахарного диабета и нуждается в постоянном лечении. Евгений — ветеран, дважды участвовал в боевых действиях, перенес контузию.

После эвакуации семья оказалась во Львовской области. Четырех человек поселили в одной комнате бывшего монастыря. На этих 12 квадратных метрах семья прожила четыре года.

В заявке в программу "Труха дарит жилье" Ольга написала: "Мы потеряли не только жилье. Мы потеряли смысл жизни. Ни одной фотографии не осталось".

Теперь у семьи есть собственная квартира в том же регионе. Во время новоселья Евгений обратил внимание на бытовую деталь, которой семье не хватало все эти годы: в новом доме есть духовка. Теперь Ольга снова готовит в ней для семьи.

Почему "Труха" начала покупать жилье

Начало проекта было связано с двумя семьями из Харьковской области. В 2024 году "Труха Украина" приобрела для них квартиры после того, как семьи с детьми лишились своих домов в результате российских обстрелов. Для одной из этих семей собственное жилье позволило воссоединиться после вынужденной разлуки: мать смогла вернуться с двумя детьми из-за границы к мужу.

После этого медиагруппа продолжила приобретать недвижимость для людей, которые из-за войны остались без дома. Так помощь отдельным семьям превратилась в проект "Труха дарит жилье".

Среди его участников была и большая семья из Харьковской области, пережившая оккупацию. С маленьким ребенком, пожилыми членами семьи и домашними животными переселенцы месяцами меняли места жительства. Для них "Труха" купила дом с садом. После переезда глава семьи запланировал посадить возле дома фруктовые деревья.

Квартиру в Киеве получили от медиагруппы пенсионерка Зоя Дмитриевна и ее 12-летний внук Матвей. Их дом в Бахмутском районе был полностью разрушен. Мальчика, у которого есть проблемы со зрением, бабушка воспитывает сама. После эвакуации почти всю государственную помощь они тратили на аренду жилья. Теперь они обустраивают жизнь в собственном доме.

Как решается, кому оказывать помощь

Для участия в проекте семьи заполняют форму в Google: среди прочего, описывают обстоятельства потери жилья и текущую ситуацию, а также предоставляют документы. Каждое обращение рассматривается командой. Информацию проверяют, при необходимости запрашивают дополнительные сведения. Максим Лавриненко лично читает заявки.

Особое внимание уделяется многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью, семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих. Обстоятельства каждого заявителя рассматриваются индивидуально, поскольку в одной заявке могут одновременно сочетаться несколько сложных факторов.

Выбор семьи Лавриненко называет одним из самых сложных этапов. Людей, нуждающихся в жилье, значительно больше, поэтому команде приходится выбирать среди заявителей, находящихся в самых сложных обстоятельствах.

Что происходит после отбора

После выбора семьи начинается поиск жилья. Команда ищет недвижимость вместе с риэлторами, просматривает предложения, проверяет состояние квартир или домов и ведет переговоры с продавцами. Последнее слово остается за семьей, для которой приобретается недвижимость.

Далее проверяют владельца и документы на недвижимость и приступают к оформлению сделки. К процессу привлекают юристов и нотариусов. Квартиры и дома оплачиваются из прибыли медиагруппы: отдельных сборов для этого "Труха Украина" не вводит и деньги подписчиков не привлекает.

После оформления сделки и передачи ключей команда остается на связи с семьями. Новые владельцы приглашают на новоселье, показывают, как обустраивают жилье, делают ремонт, готовят комнаты для детей, ухаживают за садом. Так каждый переданный дом становится важной частью общей миссии "Труха дарит жилье" — подарить дом тем, кто потерял всё из-за войны.