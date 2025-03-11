'Трудно говорить людям, что их близких нет': врач Евгения Менжулина рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Евгения никогда не забудет глаза людей, выезжавших из Ирпеня и Бучи. Она, известная инфекционистка, была среди медиков, которые весной 2022 года организовывали эвакуацию мирного населения из пригорода Киева. История Евгении Менжулиной хранится в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Один из наиболее поразивших медика случаев произошел во время эвакуации из Ирпеня.

"В толпе была женщина с кучей громоздких шуб в руках – на их место можно было посадить двоих детей. Все кричат: "Бросай шубы, лезь в машину, потому что сейчас начнется стрельба!". А в ее глазах – ужас и непонимание того, что действительно важно", – рассказывает Евгения Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

На войне все равно страшно всем. Евгения не скрывает, что ей тоже приходилось ладить с собственной паникой. Самым сложным для медикини, как и в мирной жизни, есть момент, когда нужно сообщать о гибели близких.

"Когда мы смогли работать в Бородянке, многие надеялись, что под обломками найдут родных – доказывали нам, что слышали голоса. Но мы понимали, что в этих обстоятельствах люди не могли выжить. Объяснить, что уже все – всегда очень тяжело, ты никогда не найдешь правильных слов", – признается Евгения.

Евгения также поделилась наблюдениями о влиянии стресса на иммунную систему человека и рассказала о том, как война сказывается на течении инфекционных заболеваний, в частности, гриппа.

История Евгении по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.