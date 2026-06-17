Три украинских слова, которые исчезли из-за советских запретов: теперь их снова возвращают в обиход

Украинские лингвисты призывают возвращать в повседневное употребление исконные слова, которые были вытеснены в советский период. Часть этой лексики десятилетиями оставалась забытой, хотя является естественной для украинского языка.

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Речь идет, в частности, о словах, передающих уникальную образность и самобытность речи. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Специалисты напоминают о ряде слов, которые активно использовались в украинском языке, но впоследствии были вытеснены в результате языковой политики советской власти. В тот период происходила стандартизация, в ходе которой многие исконно украинские соответствия заменялись более унифицированными или заимствованными словами.

Одним из таких слов является "городина". Так традиционно называли урожай, выращенный на огороде или приусадебном участке. Впоследствии его вытеснило слово "овощи", хотя в украинском языке существовали и другие варианты, в частности "ярина".

Еще одно слово – "осоння". Оно означает открытое место, хорошо освещенное солнцем. Лингвисты отмечают, что это слово имеет яркую эмоциональную и образную окраску и не имеет точного соответствия в русском языке.

Также в обиход возвращают слово "робітня". Им обозначали помещение или пространство, где изготавливали или ремонтировали вещи — от небольших мастерских до производственных цехов. Частично это слово сохранилось и сегодня, в частности в названиях отдельных украинских брендов.

Восстановление таких слов способствует не только обогащению современного украинского языка, но и возвращению культурного наследия, которое долгое время пытались вытеснить или забыть.

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