Три простых действия помогут спатифиллуму пышно зацвести

Эксперты по садоводству поделились лучшими советами по уходу за спатифиллумом. Простые действия помогут стимулировать пышное цветение и сохранить блестящий и свежий вид вашего растения.

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Об этом пишет Express. При надлежащих условиях ваш спатифилум может зацвести уже через несколько дней.

Хотя это и не является кардинальным изменением, весна и лето всё же знаменуют начало более активной фазы в цикле роста и цветения спатифилума.

Эксперты отмечают, что небольшие корректировки и настройки могут стать решающими в том, будет ли ваше растение просто выживать или действительно процветать.

1. Протирайте листья и поддерживайте опрятный вид растения

Протирание листьев мягкой влажной тряпочкой для удаления скопившейся пыли и восстановления их блеска может показаться незначительным делом, но это чрезвычайно эффективная мера.

Также стоит обрезать отцветшие цветы и удалять всё, что желтеет или портится, особенно у основания, а также подстригать то, что уже отжило своё — это позволит вашему растению направить энергию на активный новый рост, вместо того чтобы тратить ресурсы на поддержание стареющих листьев.

2. Повышайте влажность

Когда в помещениях нагревается воздух и температура начинает подниматься, воздух в помещении постепенно становится немного суше. И если вы это замечаете, можете быть уверены, что ваш спатифилум тоже это почувствует.

Эти растения не особо любят такие условия, поэтому будет очень полезно, если вы начнете осторожно повышать влажность воздуха вокруг него.

3. Оцените, нужна ли пересадка

Лето — идеальное время, чтобы подумать, нуждается ли ваше растение в пересадке, хотя спешить с этим не стоит. Спатифиллумы, как правило, лучше растут в чуть более тесных горшках и часто чувствуют себя лучше, не имея слишком много свободного пространства.

Однако, если вы заметите, что корни вашего растения начинают вылезать из дренажных отверстий или почва высыхает гораздо быстрее, чем обычно, воспринимайте это как явный сигнал к пересадке растения.

Ранее OBOZ.UA писал, чем можно подкормить спатифиллум в летний период, чтобы растение годами оставалось здоровым.

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