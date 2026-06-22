Спатифиллум будет цвести годами: чем его подкормить летом

Лилии мира (спатифилум) — любимые растения во многих домах, известные своими нежными белыми цветами и блестящими зелеными листьями. Они не только помогают очищать воздух, но и могут улучшить качество сна.

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Хотя за ними, как правило, легко ухаживать, повторное цветение в течение нескольких месяцев можно стимулировать с помощью домашнего удобрения, пишет OBOZ.UA.

Лилии мира не являются особо прихотливыми растениями, и их перекорм может привести к множеству проблем. Но в течение вегетационного периода, с марта по октябрь, ежемесячная подкормка может принести много пользы. По словам садоводов, простое домашнее удобрение можно сделать из банановой кожуры.

Погружение кожуры в воду извлекает питательные вещества, включая калий, фосфор и магний. Эти питательные вещества очень ценны для комнатных растений, в частности для лилий мира.

Удобрение необходимо разбавить перед использованием, чтобы не перекормить растение, что также помогает ему дольше сохраняться.

Банановые кожуры также полезны для подкормки уличных растений, включая помидоры, болгарский перец и розы.

Если вам не нужна кожура, просто выбросьте ее в компостную кучу или в мусорный бак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше поставить спатифиллум, чтобы он цвёл круглый год.

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