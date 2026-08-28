Три дня не дожил до своего 22-летия: на фронте погиб молодой воин с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин из Ивано-Франковской области Ростислав Грищенко. Его жизнь 17 августа этого года, за три дня до дня рождения защитника, оборвал вражеский артиллерийский обстрел в Донецкой области.

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Ростислав отправился на фронт, следуя примеру старшего брата, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину. О потере сообщили в Болеховском городском совете.

Что известно о Герое

Ростислав Грищенко родился 20 августа 2004 года в селе Тысив Болеховской громады.

Он был третьим ребенком в семье: у Ростислава – два старших брата.

В 2010 году будущий защитник пошёл в первый класс Тисовской школы.

"Учителя и одноклассники помнят Ростислава как искреннего, доброжелательного, спокойного, общительного и ответственного парня, который любил свою семью и ценил окружающих", – отметили в Болеховском городском совете.

Когда началась большая война, Ростиславу было 17. Тогда его старший брат одним из первых встал на защиту Украины. Через несколько лет, следуя его примеру, то же самое сделал и Ростислав: он подписал контракт с ВСУ – и 12 мая этого года был призван на военную службу.

Служил молодой воин в должности стрелка-помощника гранатометчика в горно-штурмовой бригаде.

"17 августа 2026 года во время боевых действий в районе населённого пункта Ореховатка Краматорского района Донецкой области в результате обстрела из ствольной артиллерии противника Ростислав пропал без вести. Для родных начались дни мучительного ожидания. Они до последнего держались за надежду, молились и верили, что он жив и вернётся домой. Но надежда оказалась тщетной… Ростислав погиб. Ему предстояло прожить долгую жизнь, осуществить свои мечты, создать собственную семью, просто быть рядом с родителями и братьями. Но война отняла у него будущее. Теперь он возвращается домой не так, как его ждали", – говорится в сообщении Болеховского горсовета.

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"Родное село и наша громада в очередной раз погрузятся в скорбь и склонят голову перед своим сыном. Ростислав вернётся домой на щите – навсегда молодым, навсегда Героем. Пусть его имя навсегда останется в памяти родных, друзей, учителей, односельчан и всей Болеховской громады. Вечная память и слава Ростиславу Грищенко! P.S. Выезд кортежа из г. ДОЛИНЫ – 28 августа 2026 года, в 13.30!" – сообщили в Болеховском городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Донецкой области погиб командир отделения из Ривненской области. Тарас Матвийчук защищал Украину от агрессора с февраля 2024 года.

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