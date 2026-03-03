Тревожность, подавленность, стресс: в ОО 'Адаптоника' показали, как мужчины и женщины по-разному переживают реалии войны

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова и Общественная организация "Адаптоника" провели круглый стол, где представили результаты опроса "Психологическое состояние во время войны: гендерный аспект".

Участники встречи отметили актуальность темы исследования, ведь война оказывает существенное влияние на психологическое состояние людей, однако гендерный аспект этого влияния остается недостаточно изученным. Поэтому целью работы было выявление ключевых различий в переживании войны мужчинами и женщинами, а также определение факторов, влияющих на уровень стресса, тревожности и психологической адаптации в условиях войны.

Среди основных тенденций, выявленных исследованием, стоит отметить следующие.

Женщины значительно чаще, чем мужчины, испытывают:

тревожность ("почти постоянно" 15,7% женщин против 6,8% мужчин);

подавленность (10,3% против 4,3%);

стресс (10,8% против 4,7%);

страх за будущее (13,8% против 5,4%).

Ключевыми триггерами усиления тревожности и стресса у женщин являются неопределенность будущего, угрозы обстрелов и новости о потерях. У мужчин – ответственность за безопасность семьи, потеря контроля над событиями, экономическая нестабильность.

При этом женщины значительно чаще обращаются за профессиональной помощью к психологу – 14,9% против 1,8% у мужчин. Тогда как последние больше практикуют закрытость, избегают обсуждения тяжелых тем, чаще ища утешение в алкоголе.

На основе полученных данных психологи "Адаптоники" подготовили рекомендации по психологической поддержке украинцев с акцентом на различия в восприятии военной реальности женщинами и мужчинами. Они доступны по ссылке.

Справочно:

ОО "Адаптоника" – это сообщество, которое стремится сделать психологию понятной и доступной для всех украинцев. Его миссия заключается в формировании в обществе культуры заботы о психическом здоровье, чтобы забота о собственном психологическом состоянии стала естественной частью жизни каждого человека. В условиях современных вызовов, в частности войны и стресса, "Адаптоника" ставит целью помогать людям находить внутреннее спокойствие и баланс. Для этого организация делится полезными знаниями по психологии, предоставляет эффективные инструменты и предлагает упражнения для самопомощи, поддержки близких и повышения устойчивости, а также стремится сделать психологическую самопомощь доступной для всех, независимо от возраста, статуса или обстоятельств.