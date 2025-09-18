Требуют компенсацию: история с водителем Чехии, который ударил украинца в присутствии маленького ребенка, получила продолжение

В Чехии продолжается судебный процесс над бывшим водителем трамвая, который 27 февраля 2025 года с криками и оскорблениями выгнал украинцев с маленьким внуком из общественного транспорта, ударив мужчину в шею. Свою вину 30-летний чех по имени Даниэль не признает.

Что стало причиной скандала

Конфликт произошел в Праге вечером 27 февраля в трамвае № 7 на остановке "Вршовице". Как передает iRozhal, в салоне шумел ребенок, которого бабушка и дедушка посадили на сиденье. Мальчик ботинками якобы мог испачкать кресло, из-за чего и началась ссора с водителем.

Прокурор Маркета Мизерова утверждает, что Даниэль подошел к 63-летнему мужчине, сделав ему строгое замечание. Во время конфликта он узнал, что пассажиры являются украинцами, и начал оскорблять их, называя "украинскими свиньями" и призывая "убираться прочь".

Также он якобы ударил кулаком мужчину в шею, а когда тот вместе с женой и внуком вышел из трамвая, пригрозил металлическим прутом.

Даниэль признал факт ссоры и то, что заявлял, что украинцы не имеют права находиться в Чехии. Он утверждает, что об этих своих словах "пожалел, как только их произнес" – они якобы были его "личным срывом". Однако все остальное бывший водитель трамвая отрицает.

Он уверяет, что не бил мужчину кулаком, а лишь пригрозил ему поднятым указательным пальцем.

"Я попросил, чтобы ребенка убрали с сиденья. Господин, видимо, не понимал меня, я его тоже – он говорил на ломаном чешском. Он говорил, что у ребенка чистые ботинки. Я настаивал, чтобы он посадил ее в коляску. Начался многоминутный спор, во время которого он называл меня чешской с*кой", – утверждает Даниэль.

После этого произошла дальнейшая ссора, которая попала на видео. Подсудимый отрицает, что оскорблял пассажиров и нападал на них.

"Я сказал ему, что он не имеет права находиться в этой стране. Это был мой личный срыв, и, конечно, я сожалею из-за этого поступка. Я пожалел сразу, как только это сказал. Это не было направлено против какой-либо национальности, я не имею ни с кем проблем", – продолжил он. Чех считает, что он заботился об обеспечении безопасности в общественном транспорте и бесперебойности его движения.

"Я, конечно же, не хотел никого обидеть", – подчеркнул Даниэль. Через несколько дней после конфликта он направил украинцам извинительное письмо через Пражский транспортный департамент.

Что грозит бывшему водителю трамвая

Ему инкриминировали хулиганство и унижение нации, за что грозит до двух лет тюрьмы. С правовой квалификацией фигурант не согласен.

Даниэль пожаловался, что его личность была раскрыта, поэтому после ссоры с украинцами он начал получать угрозы.

Украинская семья требует от подозреваемого компенсацию морального ущерба в размере 55 000 чешских крон (около 110 000 гривен).

Районный суд Праги планирует допросить 10 свидетелей, чтобы выяснить все детали инцидента. Основное судебное заседание назначено на 5 ноября.

Как писал OBOZ.UA:

– После публикации видео скандала в чешском трамвае в транспортной компании Праги отреагировали на конфликтную ситуацию, раскритиковали действия своего сотрудника и обещали провести расследование.

– В итоге водителя уволили. Информацию ою инциденте опубликовали практически все основные чешские СМИ. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил: что бы ни произошло в начале конфликта, "решением не является агрессия со стороны водителя, особенно в присутствии маленького ребенка, тем более аргументация национальностью".

