Тост с авокадо получится вкуснее, чем в ресторане: какой секретный ингредиент добавить

Никто не хочет начинать день со скучного завтрака – есть способ приготовить из авокадо блюдо, которое поднимет вам настроение утром, используя ингредиент, который есть у каждого на кухне.

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Джоанна Зиск, шеф-повар с более чем 35-летним стажем и основательница One Dish Kitchen, посоветовала, с помощью чего вы можете легко раскрыть натуральный вкус авокадо, пишет Express.

Как оказалось, вам понадобится всего лишь немного соли. "Кошерная или морская соль придает авокадо пикантность и подчеркивает его вкус. Щепотка хлопьевидной соли сверху добавляет немного хрусткости", — рассказала эксперт.

Авокадо богато полезными жирами, что придает ему нежную текстуру, которая хорошо сочетается с тостами. Соль помогает усилить вкус еды, а добавленная к авокадо она просто подчеркивает его вкус, делая завтрак более приятным.

Использование соли поможет вам почувствовать кремовые, насыщенные и слегка ореховые нотки авокадо без необходимости добавлять какие-либо другие ингредиенты или знать сложные методы приготовления.

Лучше использовать кошерную или морскую соль, поскольку у них более крупные кристаллы, благодаря которым тосты приобретут более хрустящую и интересную текстуру.

Приправить авокадо солью — это самый простой способ сделать его вкуснее, но также рекомендуется добавить немного лимонного сока, который также поможет улучшить вкус, и оливкового масла, которое сделает плоды ещё более нежными.

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