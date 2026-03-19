Топ-6 знаков зодиака, с которыми чрезвычайно трудно строить отношения

Некоторые просто рождены для того, чтобы быть с кем-то в отношениях, и при этом они всегда очень ответственные и внимательные. А вот другая часть людей становятся в отношениях просто невыносимыми.

У этих шести знаков зодиака обычно возникают проблемы с близкими именно из-за этого. Хотя для каждого это глубоко индивидуально, но именно они чаще всего становятся препятствием к тихой семейной жизни, пишет OBOZ.UA.

Близнецы

Близнецы могут быть сложными партнерами, поскольку они могут быть непоследовательными, им может не хватать сосредоточенности на некоторых целях, а также им трудно долго оставаться преданными только одной вещи (или человеку). Они могут чувствовать удушье, им может надоесть, они могут стать нетерпеливыми. Они являются отличными партнерами, когда их отношения стимулируют их, но когда все становится рутиной, отношения становятся (слишком) требовательными для них.

Стрелец

Стрельцы любят знакомиться с новыми людьми и производить прекрасное первое впечатление, но оставаться в долгосрочных отношениях может быть чрезвычайно сложно. Они несколько "чрезмерно самоуверенны" и считают, что каждая проблема в отношениях является виной партнера. Иногда люди и вещи воспринимаются как должное, что может привести к проблемам. Они могут быть нетерпеливыми, и если что-то нельзя быстро исправить, они могут не захотеть оставаться.

Телец

Телец может быть упрямым и иногда иметь проблемы, когда люди не согласны с ним или имеют другие убеждения. Компромисс — это не то, что бык делает часто , но именно это является важным для отношений. Не было бы необычно, если бы бык даже не хотел выслушать партнера и его точку зрения на проблему. Это может сделать отношения чрезвычайно сложными.

Водолей

Водолей может быть настоящим вызовом, поскольку ему трудно проявлять привязанность к партнерше. И все же, с другой стороны, он требует, чтобы другие были снисходительными и нежными к его чувствам. Поэтому, если партнерша хочет выразить свои чувства, но Водолей не открыт к этому, партнерша может чувствовать себя незамеченной и неслышащей. Неправда, что Водолею безразлично, просто он не умеет проявлять эмоции. Он просто не знает, что делать, и вместо того, чтобы предложить эмоциональную поддержку, он предпочитает дистанцироваться.

Скорпион

Скорпионы любят страстно, и иногда трудно быть с ними в отношениях, потому что их эмоции (даже плохие) могут очень быстро стать чрезвычайно интенсивными. В одну минуту они могут быть заботливыми и любящими, в следующую – ревновать и обижать. Они гораздо чувствительнее, чем кажется, поэтому эти излияния эмоций могут казаться безосновательными. Также трудно добраться до сути Скорпиона, поскольку он скрывает свои чувства и эмоции.

Рыбы

Когда Рыбы чувствуют себя в ловушке, они любят разыгрывать карту жертвы. Как и скорпион, даже с рыбой, эмоции быстро обостряются, и поэтому люди часто чувствуют, что должны быть особенно осторожными рядом с рыбой. Если Рыбы в плохом настроении, они могут стать очень пессимистичными и задумываться, зачем вообще беспокоиться, если отношения все равно закончились. Когда им больно (и даже если это их собственная вина), им трудно рационально посмотреть на проблемы или на своего партнера.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

