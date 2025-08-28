Топ-5 собак, которые станут отличными домашними любимцами

Независимо от того, ведете ли вы активный образ жизни, имеете маленьких детей или предпочитаете домашнее животное, которое не требует особого ухода, выбор породы собаки, которая хорошо сочетается с вашим ежедневным распорядком и окружением, является решающим.

Бен Симпсон-Вернон, ветеринарный врач из Великобритании, более известный как Ben The Vet в TikTok, который имеет более 210 тысяч подписчиков, поделился своей профессиональной точкой зрения. Опираясь на клинический опыт и взаимодействие с различными породами, он перечислил нескольких популярных собак, которые станут отличными домашними любимцами.

Собаки-дудлы

Доктор Бен рекомендовал собак-дудлов, таких как кокапу и кавапу, отвечая на распространенную критику этих типов собак.

"В интернете так много ненависти к дудлам. Но, на самом деле, нет ничего плохого в том, чтобы скрещивать две породы собак", - сказал он.

Настоящая проблема, по мнению эксперта, заключается в неэтичных заводчиках, которые ставят прибыль выше здоровья и темперамента. При условии продуманного разведения, дудлы могут быть яркими, умными и ласковыми собаками.

Золотистый ретривер

Первые слова, которые ветеринар Бен использовал для описания дружелюбного золотистого ретривера: "Большой плюшевый мишка".

Он добавил: "У меня к ним точно слабость. Хотя нельзя полностью доверять ни одной собаке рядом с детьми, в целом они, как правило, очень хорошо ладят с ними".

Его единственное "предостережение" заключается в том, что они могут быть довольно склонны к раку, и могут пускать слюну больше, чем другие породы, что является небольшой "платой" за их любящий темперамент.

Миниатюрный шнауцер

Для тех, кто ищет собаку меньшего размера с характерной внешностью, миниатюрный шнауцер является идеальным выбором. Ветеринар обратил внимание на их уникальные "усы" и пропорциональное тело, подчеркнув, что, в отличие от многих пород с плоской мордой, они редко имеют проблемы с дыханием или позвоночником.

Их умный и живой характер делает их привлекательными домашними животными, хотя владельцам следует тщательно следить за их рационом, чтобы предотвратить панкреатит, состояние, которому подвержена эта порода.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель — энергичная собака, которая нуждается в преданном хозяине, готовом обеспечить ему ежедневные физические нагрузки.

Этим собакам нужно как минимум один-два часа активности ежедневно, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми. Они склонны к ушным инфекциям, поэтому ранний и регулярный уход за ушами чрезвычайно важен, посоветовал эксперт. При должном внимании кокер-спаниели могут быть любящими и оживленными членами активных семей.

Стаффордширский бультерьер

Опираясь на личный опыт общения со стаффордширским бультерьером по имени Бесси, ветеринар Бен похвалил эту породу как замечательную семейную собаку, развенчивая многие негативные стереотипы относительно их темперамента.

Хотя стаффы, как правило, здоровые, преданные и ласковые домашние животные, иногда им может быть трудно общаться с другими собаками, поэтому это один из факторов, который потенциальные владельцы должны учитывать, выбирая эту породу.

