Когда лучше выгуливать собаку в жару: названа идеальная температура

Владельцам домашних животных важно быть осторожными во время жары, поскольку собаки, которым слишком жарко, рискуют получить тепловой удар. Это случается, когда организм собаки не может справиться с внутренним повышением температуры, и это может быть проблемой, поскольку они могут охлаждаться только на участках, не покрытых шерстью, таких как лапы и нос.

Видео дня

Если температура их тела повышается слишком долго, и это не лечить, это может повредить их ткани и органы, что приведет к их недомоганию. В тяжелых случаях это может даже вызвать отказ органов, что может привести к смерти, пишет Express.

Дейв, который работает в ветеринарной клинике Bath Vets, поделился важной информацией о том, когда слишком жарко выгуливать собаку.

По его словам, температура от "5 до 15 градусов Цельсия идеально подходит" для прогулки с собакой. Если на улице от 16 до 19 градусов Цельсия, тепловой удар "маловероятен", но когда температура "поднимается до 20-23 градусов", существует потенциальный риск.

"Некоторые собаки могут переносить эту жару лучше, чем другие. Если у вас молодая или старшая собака, собаки с проблемами со здоровьем или собаки с плоской мордой, избегайте длительных прогулок и высокой энергичности", – добавил он.

Также следует убедиться, что вы делаете перерывы в тени и что ваша собака имеет доступ к воде.

Когда температура начинает подниматься до 24-27 градусов, большинство собак начинают чувствовать себя "некомфортно", поэтому, возможно, стоит выгуливать собак рано утром или поздно вечером. Однако это не "немедленная чрезвычайная ситуация", но слишком длительное пребывание на улице в такую жару "может привести к перегреву и истощению".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как не стоит дрессировать собаку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.