Топ-5 привычных продуктов, которые могут быть опасными для собак: вплоть до летального исхода

Ветеринары предупреждают, что пять видов продуктов нашего повседневного питания могут вызвать серьезные заболевания у собак, некоторые из которых могут привести к летальному исходу, если их будет употреблять ваш любимец.

По словам специалистов, для большинства собак нет разницы, что именно есть, поэтому стоит тщательно следить, чтобы они случайно не съели что-то из того, что может вызвать у них серьезные проблемы, пишет Express.

Вареные кости

Держите свою собаку подальше от курицы-гриль, поскольку процесс приготовления делает кости более хрупкими, чем когда они сырые, а это означает, что они гораздо чаще трескаются, когда собака их жует.

Они могут спровоцировать удушье или, что еще серьезнее, проколоть кишечник вашей собаки. Потенциальные осложнения включают сломанные зубы, травмы ротовой полости, запор и, что хуже всего, закупорку или разрыв кишечного тракта. Это также может привести к перитониту, то есть воспалению ткани, выстилающей желудок.

Сырое тесто

Внимательно следите за своей закваской, поскольку дрожжи могут вызвать опасные для жизни состояния после попадания в организм. Тесто продолжает подниматься в желудке и может растянуть весь живот, вызывая сильную боль и потенциальную закупорку кишечного тракта.

Дополнительной опасностью является то, что процесс брожения сырого теста производит этанол, что может привести к алкогольному отравлению.

Бекон

Этот основной продукт для завтрака содержит значительное количество натрия и жира, что может вызвать расстройство желудка или даже панкреатит (состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется и нарушает ее надлежащее функционирование) у собак.

Орехи макадамии

Орехи макадамии могут быть опасными и содержат высокий уровень жира, который может нарушить пищеварительную систему собак. Их употребление способно вызвать отравление, что потенциально может привести к временной потере подвижности.

Белый хлеб

Обычный белый хлеб содержит много масла и сахара, что может вызвать панкреатит у собак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак сложнее всего дрессировать.

