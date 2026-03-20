Кинолог назвал три породы собак, которые сложнее всего дрессировать

Профессиональный кинолог, опираясь на свой опыт работы с тысячами собак, назвал три породы, которые ему сложнее всего дрессировать.

Видео дня

"Я имел удовольствие работать с тысячами разных собак и тысячами разных владельцев", - сказал Уилл Атертон из Canine Training. По его словам, одна из самых сложных в этом плане пород – сибирский хаски, пишет Express.

"Я всегда вздыхаю, когда осознаю, что буду работать с сибирским хаски", – признался специалист. Он описал их характер как "ужасный".

Уилл признал, что дрессировка сибирского хаски оказывается "сложной задачей". По его словам, эти собаки почти как кошки, потому что у них очень мало желания угодить своему хозяину. Они знают, чего хотят, и все, что их волнует, это получить именно это без выполнения каких-либо приказов.

Эти собаки – невероятно энергичны, поэтому с ними трудно справляться большинству владельцев.

Следующий вид собак, которых этот кинолог не любит дрессировать, связан с гибридными породами, - кокапу, кавапу и т.д. "Я считаю, что люди, которые тяготеют к этим породам, склонны совершать кардинальный грех – гуманизировать собак, [что] может создать огромные проблемы", – сказал он.

Третья порода собак, которую Уилл не любит дрессировать, – это кавказская овчарка или среднеазиатская овчарка.

"К счастью, они невероятно редкие, поэтому мне самому пришлось работать лишь с несколькими из них", – отметил он.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.