Топ-5 пород собак, склонных к деструктивному поведению от скуки

Когда дело доходит до выбора породы собаки для интеграции в вашу повседневную жизнь, ответственный владелец животного будет учитывать именно ее потребности. Владение домашним любимцем требует времени, ресурсов и ухода, но будете ли вы хорошо с этим справляться?

Видео дня

Как пояснила эксперт-кинолог Эмма Скейлз-Теобальд, если собаке не дают достаточно физических упражнений, стимуляции или общения, она начинает вести себя деструктивно, пишет Express.

"Накопленная физическая энергия и недостаточная умственная стимуляция могут привести к проблемам с поведением", - подчеркнула она.

Такие поведенческие проблемы могут включать "чрезмерный лай и нытье", грызение мебели, мочеиспускание внутри дома, нервную ходьбу по дому и развитие тревожности.

Некоторые из самых активных пород собак, которые могут проявлять проблемы с поведением, если их недостаточно стимулировать, включают колли, бельгийского малинуа, немецких овчарок, хаски и рабочих спаниелей.

Эти собачки "требуют много умственной стимуляции и не менее часа прогулки в день". Речь идет не только о количестве физических упражнений, но и об их качестве, добавила эксперт.

"Эти типы собак хорошо чувствуют себя, когда физические упражнения подпитывают их природные инстинкты, для которых они были выведены. Поэтому многие активные породы счастливы, когда им дают обеспечивают такие "развлечения", как игры на ловкость, поиск запахов или структурированную тренировку, вместе с длительными прогулками", - пояснила кинолог.

Если вам трудно обеспечить достаточно длительные прогулки или столько прогулок, сколько, по вашему мнению, нужно вашей собаке, эксперты в этой области с удовольствием предложат поддержку и советы, чтобы помочь вам и вашей собаке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, можно ли давать собаке выпечку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.