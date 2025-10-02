Можно ли давать собаке выпечку: опасные ингредиенты, которых следует избегать

Часто собаки употребляют пищу, непригодную для домашних животных, что может негативно сказаться на их общем состоянии и в целом на здоровье.

По словам ветеринаров, важно не пропустить первые признаки ухудшения состояния вашей собаки, если она съест что-то не то. Они также назвали восемь распространенных признаков пищевого отравления включают рвоту, диарею, чрезмерное слюнотечение, слабость, обморок, тремор и дрожь, потерю аппетита и затрудненное дыхание, пишет Express.

Врач Шарлотта Дженнингс, главный ветеринарный специалист и директор клиники Medivet, предупредила, что причиной отравления может стать обычная выпечка. По ее словам, многие ингредиенты этих сладостей на самом деле опасны и даже смертельны, если их употребляют собаки. Это может стать неожиданностью для некоторых владельцев домашних животных.

"Если вы подозреваете, что ваш любимец съел что-то не то, не ждите появления симптомов. Немедленно обратитесь к ветеринару, поскольку раннее лечение и вмешательство могут спасти жизнь", - отметила эксперт.

Распространенные ингредиенты выпечки, вредные для собак

Шоколад – содержит теобромин, который может вызвать рвоту, диарею, судороги, внутреннее кровотечение и даже сердечные приступы.

Лук (репчатый лук, чеснок, шалот и лук-шнитт) – может повреждать эритроциты, вызывая серьезную анемию. Симптомы могут не проявляться в течение нескольких дней, но могут включать рвоту, диарею и усталость, а также изменение цвета мочи.

Изюм, виноград и смородина – могут привести к проблемам с желудком и почечной недостаточности, причем симптомы не проявляются в течение трех дней.

Ксилит – содержится в некоторых безсахарных сладостях, жвачках и лекарствах, может вызвать опасно низкий уровень сахара в крови и печеночную недостаточность. Симптомы включают слабость, вялость и коллапс.

Бекон – содержит много жира и натрия, что повышает риск развития таких заболеваний у вашей собаки, как панкреатит, высокое кровяное давление и ожирение.

Голубой сыр – содержит грибок, который производит токсичное вещество под названием рокфортин С. Его употребление может вызвать рвоту, диарею и судороги.

Плесневелый хлеб – плесень, содержащаяся в испорченном хлебе и других продуктах, содержит микотоксины, которые могут вызвать рвоту, диарею, тремор и судороги.

