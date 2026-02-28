Топ-4 самых решительных знаков зодиака: они никогда долго не ждут

Фиксированная модальность в астрологии представлена четырьмя знаками зодиака: Телец, Лев, Скорпион и Водолей. Именно они известны своей решительностью и последовательностью, что позволяет им добиваться успеха в своих стремлениях.

Они являются непоколебимыми партнерами, которые поддерживают вас во всем, оставаясь верными своим взглядам, если только они не решат изменить их со временем. Их надежность помогает заслужить доверие, пишет OBOZ.UA.

Телец (20 апреля – 20 мая): фиксированная Земля

Телец – первый земной знак зодиака. Солнце входит в Тельца весной в Северном полушарии и в середине осени в Южном полушарии. Бык, символизирующий Тельца, известен своей настойчивостью. Благодаря упорному труду и упорству Тельцы достигают успеха. Их упрямая, решительная и приземленная натура отражает их стремление к материальной безопасности. Под властью планеты Венеры, Телец — чувственный знак, который наслаждается получением плодов своего труда через различные формы потакания.

Лев (23 июля – 22 августа): фиксированный огонь

Лев – это огненный знак, сезон которого начинается в середине лета в Северном полушарии и зимой в Южном полушарии. Известный своей харизматичной природой, Львом руководит Солнце, которое символизирует жизненную силу. Эта звезда, стремящаяся к вниманию, излучает позитив и радость во всем, что делает. Хотя Львы иногда могут быть немного драматичными из-за своей любви к вниманию, влияние Солнца вселяет им оптимизм и уверенность. Хотя они амбициозны и могут казаться высокомерными, они также дружелюбны, экстраверты и щедры. Как представители сердца, Львы всегда стремятся помочь и поддержать тех, кто им небезразличен.

Скорпион (22 октября – 22 ноября): фиксированная вода

Скорпион — третий фиксированный знак зодиака в астрологическом колесе. Он появляется в середине осени в Северном полушарии и весной в Южном полушарии. Этот водный знак известен своей глубокой, проницательной, любознательной и задумчивой личностью. Скорпионами управляют Марс и Плутон, что придает им мощную и интуитивную натуру. Они могут быстро оценивать ситуации и находить глубокие ответы. Скорпионы способны к трансформации, используя свою врожденную магию, чтобы превзойти других и бросить вызов авторитетам в стремлении к самосовершенствованию. Когда вы сорвете их слои, вы обнаружите, что Скорпионы также верны и преданы.

Водолей (20 января – 18 февраля): фиксированный воздух

Как фиксированный воздушный знак зодиака, Водолей, представленный водоносцем, приносит свой дух благотворительности посреди зимы в Северном полушарии и летом в Южном полушарии. Индивидуалистические и идеалистические, Водолеи являются открытыми, новаторскими и настойчивыми. Они являются гуманитариями астрологии, которые стремятся использовать свою добрую волю для содействия изменениям и росту в обществе. Под властью Сатурна и Урана, прогрессивные Водолеи используют свои знания для распространения новых идей и помощи другим переосмыслить свои реальности и политические взгляды. Они предоставляют приоритет свободе и автономии над традициями, улучшая собственную жизнь и жизнь других, поощряя широкое понимание мира. Поскольку они часто шагают под ритм собственного барабана, Водолеи также могут быть довольно неординарными.

