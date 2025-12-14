Топ-10 рождественских книг, которые стоит прочитать в декабре: среди них – пылкие любовные романы

Рождественские праздники – это идеальное время для уютного чтения. Правда, из-за того, что сейчас выходит в свет безумное количество новых изданий, выбор может быть несколько затруднен.

Именно поэтому одна пользователь TikTok, известная как @lissreads, решила рассказать о своих лучших праздничных романах, а ее подписчики назвали одну из них "лучшей рождественской книгой".

"Встретимся под омелой" Дженни Бейлисс

Праздничный роман, поднимающий настроение и вращающийся вокруг воссоединения группы друзей из колледжа, которые собираются вместе на неделю свадебных торжеств как раз в канун Рождества. Роман дарит сезонную теплоту вместе с увлекательными персонажами, что делает его идеальным для побега от рождественских праздников.

"День синей птицы" Меган Тейди

В этой забавной, трогательной истории мать и дочь, чемпионки по лыжному спорту, сталкиваются с трудностями в собственных отношениях, когда лавина в швейцарской деревне заставляет их объединиться. Это сочетание юмора и эмоций идеально подходит для тех, кто ищет праздничного чтения.

"Обмен на праздники" Мэгги Нокс

На Amazon этот роман рекламируется как "хорошая праздничная романтическая комедия о близнецах, которые меняются жизнями за двенадцать дней до Рождества". В центре сюжета — две сестры, которые стремятся "убежать от реальности", что им успешно удается, хотя дела оказываются "сложнее, чем они себе представляли".

"Один день в декабре" Джози Сильвер

Эту книгу, которую в TikTok назвали "лучшей рождественской книгой, бесспорно", обещает настоящее праздничное удовольствие новичкам. "Один день в декабре" — это радостная и чрезвычайно трогательная история любви, в которую можно окунуться, и напоминание о том, что судьба делает непонятные повороты на пути к счастью".

"Зимняя улица" Элин Гильдербранд

Прежде чем исчезнет глинтвейн, очаровательная семья Куиннов переживет любовный треугольник, незапланированную беременность, федеральное преступление, небольшой пожар в доме, множество рюмок виски и бесконечные раунды рождественских колядок в этом трогательном романе о возвращении домой на праздники. Это, безусловно, обещает много драмы.

"Снег запал на Рождество" Жаклин Сноу

Поклонники Кристины Лорен и Мэгги Нокс будут в восторге от этой веселой и праздничной романтической комедии с участием сварливого/солнечного дуэта, который оказывается вместе на праздники, когда погода на улице ужасная, но внутри все обостряется в этой сексуальной праздничной истории.

Троп вынужденной близости работает блестяще, особенно в сочетании с рождественским антуражем!

"Витрина" Тессы Бейли

Goodreads описывает его как: "Зажигательный, самостоятельный, приятный праздничный роман". Аннотация гласит: "За две недели до Рождества и по всему Манхэттену витрины магазинов украшены красным и зеленым атласом". Именно там встречаются мужчина и женщина, между которыми сразу вспыхивает химия.

"Омела в Джуно" Далии Роуз

В синопсисе книги указано: "Данни — инфлюенсерка в социальных сетях, которая чувствует себя не в своей стихии. Она будто рассталась со своим парнем-менеджером и сбежала от быстротечной жизни в Нью-Йорке, чтобы провести Рождество со старым другом в Джуно, Аляска. Данни наслаждается красотой пейзажей и теплотой общины... и ее тянет к местному шерифу. Прежде чем Деклан стал патрульным штата Аляска, он служил в армии. Взрыв самодельного взрывного устройства стоил ему ноги... и его невесты, которая не смогла справиться с ранением. Он знает, что Дэнни — городская девушка, хотя сам любит аляскинскую дикую природу. Смогут ли двое очень разных людей найти то, к чему стремятся их сердца?".

"В отпуске" Кристины Лорен

Goodreads описывает ее как "полную рождественского настроения, незабываемого актерского состава и фирменных выходок Кристины Лорен. Эта увлекательная романтическая книга заставит вас поверить в силу желаний и магию праздников, и она обещает быть настоящим фурором!

"Самое удивительное преступление года" Элли Картер

Элли Картер мастерски сочетает уютную тайну с праздничным романом, создавая великолепное праздничное чтиво. Учитывая, что уютные детективы возглавляют бесчисленное количество списков желаний этого сезона, эта книга может стать абсолютным победителем для вас или как идеальный подарок!

