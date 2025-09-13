Как понять, что ваша собака любит вас: четкие признаки

У собак есть свои уникальные способы выражения любви, и это не всегда понятно их хозяевам.

Но эксперты говорят, что есть четкие признаки того, что ваша собака любит вас, чувствует себя с вами комфортно, пишет Express.

Расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом с вами, взволнованные приветствия и многочисленные облизывания – все это явные признаки привязанности.

Кроме того, если ваша собака может расслабиться рядом с вами, это свидетельствует о том, что вы все делаете правильно.

Они могут облизывать ваше лицо, руки или даже ноги в знак привязанности и чтобы установить с вами связь. Облизывание высвобождает эндорфины, которые являются химическими веществами, вызывающими хорошее самочувствие, делая взаимодействие приятным как для вас, так и для вашей собаки.

Иногда, когда они облизывают губы, это может быть признаком нервозности или беспокойства, но если они лижут вас, можете быть уверены, что они делают это, чтобы проявить любовь.

