'Только вышла – и прогремел взрыв': жительница Харькова рассказала, как спаслась во время российского удара. Видео.

18 апреля Харьков стал мишенью для очередной агрессии со стороны России — на этот раз враг применил баллистические ракеты с кассетными боеприпасами, нанеся ужасные разрушения и унес жизни одного человека. В результате удара пострадали 98 человек, среди которых шестеро детей. Город приходит в себя от пережитого, а жители до сих пор вспоминают тот момент, когда все изменилось.

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Об этом сообщили в эфире телеканала " Мы – Украина", где прозвучали свидетельства очевидцев этой трагедии. Люди, пережившие обстрел, поделились болью, шоком и отчаянием – в их словах звучала не только тревога, но и невероятная сила пережитого.

"Это был настоящий трэш! Я даже не знаю, как объяснить! Бог меня, наверное, спас. Я пошла в комнату, где были две стены, и только вошла — сразу взрыв. Взрывная волна была такой сильной, что меня это, вероятно, и спасло. удар.

Женщина до сих пор поражена тем, как мощный взрыв изменил ее жизнь через несколько секунд.

Жители Харькова рассказывают, что после взрыва охватила паника, а большинство лишь вспоминает яркую вспышку и пыль, которая поднялась в воздух после того, как ракета попала в город.

Городской голова Харькова Иван Терехов сказал, что последствия этого обстрела ужасны. Взрывная волна повлекла за собой разрушение десятков домов и общественных объектов.

"Один мужчина погиб в собственной квартире. 98 человек получили ранения. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. Среди пострадавших также шестеро детей", - рассказал мэр.

Зона поражения – километры квадратные. На первой локации в микрорайоне выбило все окна. Пострадали 21 многоквартирный дом, две школы, два детсада и центр детского творчества. Во многих квартирах – сплошные руины.

Во второй локации горел цех завода. Обломки и взрывная волна затронули более 40 домовладений.

Общее количество выбитых окон превышает 5 тысяч, и обследования еще продолжаются – мы обнаруживаем новые повреждения каждый час. Коммуникации – в рабочем состоянии.

Напомним, оккупационные войска России утром в пятницу, 18 апреля, нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажку : погиб человек, пострадали 98 жителей, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 13 апреля Россия ударила по детсаду в Харькове : был поврежден фасад здания и окна. Для обстрела российские террористы использовали БПЛА "Молния".

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