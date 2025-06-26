'Только переехали границу – и даже небо синее стало': освобожденные из плена защитники поделились первыми впечатлениями. Видео

Сегодня, 26 июня, Украина провела очередной обмен военнопленными. Защитники, которых вернули домой, поделились первыми впечатлениями. Они говорят, что на Родине даже небо голубее.

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Освобожденные из российского плена воины дали волю слезам радости. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

Как видно из кадров, автобус с защитниками на родной земле приветствуют украинцы, которые вышли на трассу, чтобы встретить Героев. Военные им отвечают, махая в ответ руками, в их глазах неописуемая радость и слезы.

"Ехали... Там небо какое-то такое мрачное... Только переехали границу – посмотрите, какое оно голубое", – говорит один из освобожденных защитников.

Воины поделились, что больше всего им сейчас хочется увидеть и обнять своих родных.

"Очень хочется очень увидеть свою жену, ребенка", – признается молодой воин.

Один из защитников пробовал в плену более трех лет – 38 месяцев. Он рассказал, что попал в руки оккупантов вместе с сыном также освобожденного сегодня военного и на время совместного пребывания в российской тюрьме заменил ему отца.

"Его сын также военнослужащий, и также попал в плен. Его забрали в одно место, а меня вместе с его сыном – в другое. Я ему заменил на какое-то время отца...", – поделился защитник.

Еще один освобожденный из плена воин рассказал, что вчера, 25 июня, у него был день рождения.

"Бог дал такой подарок мне – вернуться домой, в Украину", - говорит со слезами в глазах военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 июня, между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными, что стало продолжением большого обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Домой вернулись военные Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, бойцы Нацгвардии Украины и ГПСУ. Большинство из них были в плену с 2022 года.

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