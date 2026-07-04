Только на крышу — более 400 тыс.: супруги рассказали, сколько средств ушло на ремонт дома в Хмельницкой области

Супруги, которые приобрели старый дом в Хмельницкой области и делятся ходом ремонта в соцсетях, продолжают масштабную реконструкцию дома. После обустройства водоснабжения и септика владельцы завершили замену крыши, на которую вместе с материалами и работой потратили около 405 тысяч гривен.

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Об этом супруги Демид и Марина Никифоровы рассказывают в Instagram. Также владельцы рассказали, сколько стоил каждый этап ремонта.

После бурения скважины и установки септика они решили сначала выполнить все наружные работы, пока позволяет погода, а внутренний ремонт оставить на осень и зиму.

"Затем мы начали думать, что делать дальше, потому что работы под домом очень много и даже не знаешь, с чего начать. Поэтому решили сначала заняться наружными работами, пока стоит хорошая погода", — рассказали владельцы.

Из-за большого спроса на кровельщиков пришлось ждать начала работ почти полтора месяца. В то же время сам монтаж новой крыши занял всего около десяти часов.

На материалы для кровли семья потратила 227 тысяч гривен. Самой дорогой оказалась жесть – 166 тысяч гривен. Еще 53 тысячи гривен стоила доска, а минеральная вата – 8 тысяч гривен. Часть старых досок оставили, поскольку они были в хорошем состоянии и не требовали замены.

Отдельно владельцы оплатили работу мастеров – 175 тысяч гривен. Еще примерно 3 тысячи гривен ушло на питание и воду для бригады.

"В целом новая крыша обошлась нам примерно в 405 тысяч гривен", — отметили блогеры в видео.

По завершении работ супруги показали дом до и после ремонта. Результат превзошёл ожидания.

"Теперь у нас есть красивая, новая, надёжная и визуально очень эстетичная крыша, которая, надеемся, прослужит нам очень долго", — поделились владельцы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинцы до 1 июля получили информацию о необходимости уплаты налога на недвижимость. Платить нужно только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минимальной заработной платы за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

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