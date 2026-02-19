Терехов очертил круг задач, которые местные власти должны решать вместе с правительством

Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов в своем выступлении на "Форуме старост несокрушимой Харьковщины" очертил круг неотложных задач, которые местные власти в регионах сегодня должны в первую очередь решать вместе с правительством. К таким, в частности, он отнес вопрос субвенций на зарплаты бюджетникам, недопустимости давления на малый бизнес, справедливых тарифов на распределение газа, интеграции вынужденных переселенцев и тому подобное.

Отметим, что абсолютное большинство участников Форума старост являются действительными членами АПМГ, которая объединила лидеров громад для решения важнейших задач для прифронтовых регионов и всей страны.

"Важный вопрос – это бюджеты территориальных громад. Мы прекрасно понимаем, что правительство приняло очень правильное решение о повышении заработных плат для работников образования. Мы поддерживаем это решение, и очень важно, чтобы была поднята заработная плата не только учителям, а и врачам, и сотрудникам коммунальных служб. Но невозможно это сделать за счет местных бюджетов, у них нет таких средств. Поэтому мы нуждаемся сегодня в принятии решения о целевой субвенции на повышение заработных плат", – подчеркнул харьковский городской голова.

Он также отметил, что АПМГ удалось пролоббировать отсрочку вопроса увеличения налогового давления на малый бизнес Украины на этот бюджетный год, но с этим вопросом надо работать в дальнейшем.

"За счет малого бизнеса сегодня существует жизнь на прифронтовых территориях. Это и кафе, это и СТО, это и различные мастерские. И сегодня невозможно вводить 20% НДС для малого бизнеса - он просто закроется или уйдет в тень. Мы в Харькове сделали беспрецедентное - отменили все местные налоги и сборы для того, чтобы бизнес оставался, не релоцировался где-то, чтобы были оборотные средства. И в Ассоциации прифронтовых городов и громад мы будем стремиться, чтобы и в дальнейшем не было введено дополнительных налогов для малого бизнеса – это стратегическая задача сегодня", – констатировал глава АПМГ.

Кроме того, он поднял тему интеграции вынужденных переселенцев в общины, где они находятся.

"Им нужно жилье, работа, социальная поддержка - детсады, школы, медицинское обслуживание. Я очень хочу, чтобы такой термин, как "вынужденные переселенцы", у нас существовал не более 5 лет. За это время нам нужно, чтобы они интегрировались в наши громады. Это наша с вами общая задача. А также - задача для наших народных избранников", – резюмировал Игорь Терехов.