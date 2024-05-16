Тепло вернется в Украину, но есть нюансы: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине с 16 мая постепенно начнет возвращаться теплая погода. Однако в большинстве регионов до конца недели будет высокая вероятность осадков.

Уже на выходных столбики термометров во многих областях поднимутся до +22 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг, 16 мая, дожди возможны на юго-востоке Украины. В других регионах в течение дня будет переменная облачность. В среднем температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +14…+16 градусов.

Только на юге несмотря на дожди будет еще теплее. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +19 градусов.

В пятницу, 17 мая, на юге дожди прекратятся. В то же время осадки ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Также дождить будет на Черниговщине и Сумщине.

В других регионах нашей страны в этот день ожидается переменная облачность. Температура воздуха продолжит повышаться. В среднем синоптики прогнозируют +17…+19 градусов.

В субботу, 18 мая, дождливая погода сохранится в части западных областей. Также в этот день осадки возможны на северо-востоке Украины. В других областях будет переменная облачность.

Тепло продолжит прибывать в Украину и на выходных воздух прогреется до +22 градусов. В то же время ночная температура может опуститься ниже +10 градусов. Всего +7…+9 в ночь на субботу синоптики прогнозируют на западе, в центре и на севере страны.

В последний день недели, 19 мая, дожди вернутся в большинство областей. Сухо в этот день будет только в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях и в Крыму. Также осадков не предвидится в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Несмотря на дожди по всей стране сохранится теплая погода. В большинстве областей в течение дня ожидается +20…+22 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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