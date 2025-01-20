Тепло, но с "сюрпризом": синоптики дали прогноз на начало недели и рассказали, где ждать снега в Украине. Карта

В Украине в понедельник и вторник 20 и 21 января не ожидается осадков и сильных морозов. В среду, 22 января, температура не сильно изменится, но в ряде областей пройдет дождь с мокрым снегом.

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Прогноз погоды опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра. В понедельник в связи с оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В целом по Украине 20 января будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью на улице будет от 1 до 4 мороза, днем ​​от 2 до 7 тепла. В юго-западной части – до +10 градусов.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Дождя и снега, по данным УкрГМЦ, не будет.

Ветер в ночь на 21 января 3-5, а днем 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от +2 до -2, днем от +2 до +8 (в Крыму до +9) градусов.

Среда в Украине будет облачной, с ветром в 5-10 метров в секунду.

Небольшой мокрый снег ожидается в Волынской и Ривненской областях. Небольшой дождь и мокрый снег – в Житомирской, Киевской, Черниговской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Местами небольшой дождь пройдет на Одесщине и Николаевщине.

Ночью температура прогнозируется в границах -3...+2 градусов (в Одесской области – до +4). Днем ожидается от 0 до +4. На юге будет теплее, до +8, а в Крыму и до +9 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в последние годы снег стал для Украины дефицитом из-за критического потепления. Такое изменение климата оказывает негативное влияние на экосистемы.

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