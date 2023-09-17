Тепло до +27, но с грозами: синоптики дали прогноз к началу недели в Украине. Карта

Погода в начале новой недели, 18-20 сентября в Украине и будет достаточно теплой и солнечной. В западных областях на днях местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. С понедельника температурные показатели в Украине несколько повысятся и будут достигать +27 градусов днем.

В понедельник, 18 сентября, в Украине погода будет теплой и без осадков, местами переменная облачность. В среднем температура воздуха днем будет +23…+27 градусов, ночью – +10…+14. Преобладает юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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Во вторник, 19 сентября, в западных областях днем пройдет волна дождей с грозами. В то же время на температуру воздуха осадки не повлияют – ожидается +24…+26 градусов. В остальных областях сухо и солнечно. Прохладнее всего будет на востоке Украины, там днем температура составит +22…+24 градуса.

В среду, 20 сентября, на территории Украины осадки не ожидаются. В то же время в некоторых областях, в частности, на западе станет немного прохладнее. Так, в западных и северных областях днем ожидается +20…+23 градуса, в центральных и на востоке – +23…+25 градусов, в южных +25…+27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозки в следующие две недели не прогнозируется. Однако атмосферный фронт принесет небольшие осадки во всех регионах.

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