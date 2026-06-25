"Теперь мы можем строить будущее": защитник Мариуполя Сергей Болдырев получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Сергей Болдырев получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали".

Видео дня

Сергей родом из Токмака, Запорожской области. На защиту Украины он встал в 2020 году. В 2022-м во время вражеского штурма вблизи поселка Мирное боец получил тяжелое ранение. Несмотря на интенсивные обстрелы, сослуживцы смогли эвакуировать Сергея и доставить его на ММК им. Ильича. Там ему сделали операцию. В конце апреля защитник попал в плен, где провёл три месяца.

Недавно Сергей получил собственную квартиру – просторную, светлую и оборудованную всем необходимым для комфортной жизни.

"Очень благодарны Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что теперь мы можем строить будущее, имея собственную квартиру", – благодарит защитник.

"Здесь есть всё, о чём мы мечтали: зона для отдыха и гардеробная – это вообще моя мечта. У каждого есть свой уголок, всё для хранения вещей. Я счастлива", – говорит Анна, жена Сергея.

Поздравить семью Болдыревых пришли представители Фонда Рината Ахметова: председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и генеральный директор Ксения Сухова. Они поздравили с новосельем и пожелали, чтобы стены новой квартиры стали для семьи местом, где будут царить только радость, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы наша программа "Дома" максимально укрепляла и подпитывала общую концепцию "Сердца Азовстали" и Фонда. А общая концепция заключается в том, что главная цель – вернуть нашим военным полный контроль над их собственной жизнью, помочь найти дело, помочь найти новый путь – либо вернуться в армию, либо найти себя после армии. И вот эта комплексность, с одной стороны, довольно уникальна для Украины, а с другой – демонстрирует фантастическую эффективность", – отметила Наталья Емченко.

Ранее Сергей Болдырев уже получал комплексную поддержку от "Сердца Азовстали". В рамках программы "Будущее" военнослужащему помогли получить высшее образование и обеспечили необходимое юридическое сопровождение.

"Мы очень рады, что наши программы не просто работают точечно, а действуют комплексно и оказывают большое влияние на жизнь наших героев. Это и квартира, и возможность учиться, полученное высшее образование, и карьерные возможности", – говорит Ксения Сухова.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.