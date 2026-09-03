"Теперь мне есть куда вернуться": защитник Мариуполя Николай Синькевич получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Николай Синькевич получил собственную квартиру благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали". Для военного, вернувшегося в Украину после пребывания в российском плену, новое жилье стало возможностью начать жизнь заново и вновь воссоединиться с семьёй.

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53-летний Николай, коренной житель Мариуполя, посвятил службе почти 25 лет. Свой профессиональный путь он начал в качестве сотрудника правоохранительных органов, а впоследствии стал пограничником. С началом полномасштабного вторжения он встал на защиту Мариуполя и получил ранение. После неудачной попытки прорыва из города попал в российский плен. В неволе Николай провёл 995 дней. Первый год его даже не подтверждали в списках пленных — для семьи мужчина оставался пропавшим без вести. За это время он пережил пытки током, имитацию расстрела, избиения и другие издевательства, которые серьезно подорвали его здоровье.

Известие о возвращении Николая стало для семьи настоящим новогодним чудом. Его обменяли в ночь на 31 декабря. После почти трёх лет плена он наконец вернулся домой. Однако самого дома больше не было. Всё, что было у Николая до полномасштабной войны — дом, квартира, дача и автомобиль, — осталось в оккупированном Мариуполе. Так в 53 года мужчине пришлось начинать жизнь фактически с нуля.

Квартира от Фонда Рината Ахметова стала для Николая важным шагом к восстановлению нормальной жизни и возможностью воссоединиться с женой, которая из-за войны была вынуждена переехать в Германию. Теперь она наконец сможет вернуться в Украину в свою собственную квартиру.

"У нас с женой как раз исполнилось 30 лет совместной жизни. Это такой подарок к нашему юбилею. Огромное спасибо Ринату Леонидовичу за помощь и поддержку ветеранов, людей с инвалидностью и защитников. Теперь мне есть куда возвращаться", – говорит Николай.

Сейчас Николай очень хочет найти работу, интересуется проектами "Сердце Азовстали", чтобы при необходимости пройти обучение. Защитник стремится быть полезным обществу, применять свои знания и опыт.

Вручая ключи и сертификат, генеральный директор Фонда Ксения Сухова подчеркнула, что поддержка защитников не заканчивается после возвращения с фронта. Наоборот, для Фонда и проекта "Сердце Азовстали" важно помочь им вернуться к полноценной жизни, восстановить быт и уверенно строить будущее.

"Спасибо за службу, спасибо за нашу защиту и очень надеемся, что эта квартира станет новым стартом в ваше лучшее будущее", – говорит Ксения Сухова.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.