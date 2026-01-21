Температурная инверсия: в Гидрометцентре объяснили, почему зимой даже визуально чистый воздух может быть загрязненным

Зимой в городах может фиксироваться повышенное загрязнение воздуха даже при отсутствии тумана и когда небо визуально голубое и ясное. Синоптики объяснили: в таких случаях речь идет не о смоге в классическом понимании, а о накоплении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Чаще всего в этот период возрастает концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 – твердых и жидких частиц диаметром до 2,5 микрометра. Они не всегда заметны визуально, но могут негативно влиять на качество воздуха.

Основные источники таких загрязнителей:

– транспортные выбросы — выхлопы автомобилей, особенно дизельного транспорта;

– отопление — сжигание твердого топлива (угля, дров, пеллет) и газа в частном секторе и на промышленных объектах. В холодный период интенсивность отопления растет, а вместе с ней и объемы выбросов.

Роль погоды

Реальной причиной загрязнения воздуха являются именно источники выбросов. Тем временем погодные условия определяют, будут эти примеси рассеиваться или накапливаться вблизи поверхности земли.

При антициклональной погоде зимой складываются условия, препятствующие очистке воздуха:

– температурная инверсия – холодный воздух задерживается у земли и не поднимается вверх, что блокирует вертикальное перемешивание воздуха;

– слабый или отсутствует ветер – загрязняющие вещества не рассеиваются, а остаются в зоне выбросов;

– стабильная, сухая и ясная погода – даже при отсутствии тумана и облачности примеси могут накапливаться в приземном слое атмосферы.

"Именно поэтому при зимней антициклональной погоде, в частности в крупных городах со значительными объемами выбросов, может наблюдаться ухудшение качества воздуха без признаков смога и при визуально чистом небе", – отмечают синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 20 января, в результате ночных российских обстрелов возникли пожары. Из-за этого над городом образовался смог, был ощутимый запах дыма. Жителей столицы призвали воздержаться от прогулок.

