В Киеве из-за обстрелов над городом образовался смог: какая ситуация с воздухом

В Киеве во вторник, 20 января, в результате ночных российских обстрелов возникли пожары. Из-за этого над городом образовался смог, ощутим запах дыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали воздержаться от прогулок.

Что известно

"В результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары – над городом образовался смог. После взрывов запах дыма часто ощущается локально – недалеко от места попаданий или на территориях, куда его приносит ветер", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что если чувствуете запах дыма в своем районе, то специалисты советуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и по возможности включить очиститель воздуха.

Стоит добавить, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями.

При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах – неполной или отсутствующей.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибший, зафиксированы повреждения.

