Температура значительно превысит +30: Диденко предупредила о новом 'ударе' жары

Согласно прогнозам синоптиков в четверг, 15 августа, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода без осадков. Однако в ближайшие дни температура воздуха повысится и будет жара.

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Как рассказывает известная синоптик Наталья Диденко, завтра в Украине будет доминировать антициклонический характер погоды. Дождей не будет нигде.

В частности, температура воздуха в течение дня составит +25... +29°C. На юге и Закарпатье будет +28... +32 °C.

В Киеве в четверг также будет сухо, солнечно и тепло. Днем ожидается около +26 °C.

И в ближайшие два дня погода существенно не изменится, однако уже с 17-18 августа жара в Украину вернется. Температура воздуха будет достигать и кое-где значительно превышать +30°C.

"Градусы будут солидными, кусачими, но надеюсь, что все-таки не +38", – говорит Диденко.

Также в ближайшие выходные жаркая погода будет царить и в столице.

"Еще можно повыгуливать остатки летнего гардероба, "доквацать" солнцезащитный крем, а учитывая, что уже начались сезонные скидки – можно и новые бретельки выгулять и сэкономленные деньги на донаты использовать", – советует синоптикиня.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Укргидрометцентра также прогнозировали, что в нашу страну вернется жара. Ее вызовет антициклон – поле высокого давления, характеризующееся отсутствием атмосферных фронтов и осадков, меньшим количеством облачности и прояснениями.

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