Температура поднимется до +28, местами грозы: чем удивит погода 28 июня. Карта

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине в воскресенье, 28 июня, ожидается "небольшая облачность". Однако, несмотря на это, в Днепропетровской, а днем уже и в Запорожской и Херсонской областях, а также в пока что оккупированном Крыму пройдут "небольшие кратковременные дожди", а местами и грозы.

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На остальной территории страны будет "без осадков". Так считают специалисты Укргидрометцентра.

Жара в стране

Температура сегодня ночью составит 16–21°. Но уже днем воздух прогреется до 29–34°, а в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается сильная жара, до 35–38°.

Немного прохладнее будет только на востоке страны, 23–28°.

При этом об облегчении от ветра ожидать не стоит – преимущественно северо-западный, он не превысит 5–10 м/с.

Что будет в столице

Аналогичную погоду 28 июня обещают и в Киевской области, и в самой столице. А именно – небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 16–21°, а днём уже 29–34°. В самом Киеве днем ожидается 30–32°.

Предупреждение о жаре

"Вследствие проникновения горячего воздуха из северных районов Африки через южную и центральную Европу на территорию Украины 28–30 июня ожидается сильная жара", – отмечают в Укргидрометцентре.

Аномально высокая температура воздуха "может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, сбоям в работе железнодорожного и автомобильного транспорта", а также "окажет негативное влияние на жизнедеятельность населения", утверждают синоптики.

Однако предупреждения об опасности в Укргидрометцентре не объявляют.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине будет царить жара из-за притока воздушной массы из Западной Европы. В последние дни июня в отдельных регионах столбики термометров покажут +38 градусов.

Но это проблема не только Украины. В целом мощная волна жары охватила весь юг Европы, вызвав первые смертельные случаи и серьезные перебои в работе критически важной инфраструктуры.

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