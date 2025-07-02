Тем, кто видит сердцем: Ахтем Сеитаблаев присоединился к открыточной инициативе Укрпочты для сбора средств на реабилитацию защитников

Укрпочта запустила открыточную инициативу "Тем, кто видит сердцем", чтобы собрать средства на реабилитацию защитников, потерявших зрение. Ее амбассадором стал украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев. Открыточная инициатива является частью проекта "Лица героев" и реализуется в сотрудничестве с благотворительным фондом "ЯНКО" и Сухопутными войсками Украины.

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Напомним, еще в конце мая Укрпочта вместе с партнерами выпустила благотворительную почтовую марку "Ко Дню пехоты. Соль земли". С тех пор 8 гривен с продажи каждой направляют на реконструкцию лиц героев с минно-взрывными травмами.

Отныне помочь этим раненым военным, которые нуждаются в средствах на сложные операции и проходят реабилитацию, можно не только донатом, но и словом, которое исцеляет. Как именно – показал украинский режиссер, актер и сценарист крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев (известный своими фильмами "Киборги", "Захар Беркут" и другими картинами). Он стал амбассадором проекта и написал открытку раненому военному Артуру, который потерял зрение и проходит реабилитацию:

"Друг, Артур. Имею честь быть знакомым с тобой. Хочу поблагодарить тебя за честь, доблесть и жертвенность. Желаю тебе крепкого здоровья, мирного неба и победы. И до встречи в Бахчисарае", — зачитал Ахтем свою открытку.

Хотите поддержать наших защитников, как это сделал Ахтем?

Придите в любое отделение Укрпочты.

Приобретите благотворительную марку "Соль земли" и выберите любую открытку.

Напишите на ней слова поддержки для бойцов, которые восстанавливаются после ранения.

Наклейте марку "Соль земли" и отправьте послание по адресу: ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина, Главпочтамт.

Обязательно укажите, кому открытка адресуется: "Тем, кто видит сердцем".

Все открытки Укрпочта передаст благотворительному фонду "ЯНКО", который занимается бойцами с травмами лица.

Таким образом вы передадите средства на помощь, но самое главное — тепло от сердца к сердцу. Каждое ваше послание обязательно услышат.