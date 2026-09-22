Телевизор будет чистым и без разводов: чем его помыть в домашних условиях

Пыль, отпечатки пальцев и жирные пятна делают изображение на экране телевизора менее четким и искажают цвета. Даже когда телевизор выключен (а возможно, особенно когда он выключен), чёрная поверхность выглядит плохо, просто неопрятно.

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Но есть решение, которое поможет это исправить. Понадобятся две мягкие салфетки из микрофибры и немного дистиллированной воды, пишет OBOZ.UA.

Сначала выключите телевизор, отключите его от сети и подождите, пока экран остынет. Пыль и отпечатки пальцев гораздо легче заметить на тёмной поверхности. Очистка холодного экрана имеет ещё одно преимущество: влага не высыхает так быстро, что позволяет избежать появления полос.

Начните с сухой, чистой салфетки из микрофибры. Осторожно проводите ею по экрану, не нажимая на него. Если проблема заключалась только в пыли, можно прекратить чистку. Нет смысла смачивать экран или использовать моющее средство, если сухая салфетка справилась со своей задачей.

Если на телевизоре все еще видны отпечатки пальцев или жирные пятна, возьмите вторую салфетку из микрофибры. Слегка смочите её дистиллированной водой и очень хорошо отожмите. Салфетка должна быть лишь влажной, а не мокрой.

Дистиллированная вода работает лучше, чем жесткая вода из-под крана, поскольку она не содержит минералов, которые могут оставлять следы после высыхания. Осторожно вытирайте пятно, но не трите сильно.

Самое важное правило? Никогда не распыляйте жидкость непосредственно на экран. Даже небольшое количество жидкости может стекать по рамке и попадать внутрь устройства. Если вам нужно увлажнить устройство, всегда сначала наносите жидкость на ткань.

OBOZ.UA предлагает узнать, как и чем протирать экран телевизора, чтобы не повредить его.

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