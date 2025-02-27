От -16 до +10 и мокрый снег: чем удивит погода в Украине в начале марта

В Украину идет весеннее потепление. Погода начинает меняться на более теплую, зима понемногу отступает. Украинцы ощутят эти изменения уже на текущей неделе. Ночные морозы, которые пока достаточно ощутимы, будут постепенно уменьшаться. Если 27 февраля на востоке ожидаются ночные морозы до -16 градусов, то уже в понедельник температуры могут повыситься до -10 градусов.

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Теплее всего в ближайшие дни будет на западе, где днем воздух может прогреваться до +10 градусов, холоднее всего – на востоке. На всей территории Украины в конце февраля и начале марта будут ночные морозы. Но, вероятнее всего, в Международный женский день, 8 марта, днем уже будут преобладать плюсовые температуры.

Подробный прогноз погоды на ближайшую неделю и начало марта в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в последние дни февраля: от -16 до +10 градусов

В конце текущей недели погода в Украине будет меняться в сторону потепления. Эти изменения начались во вторник, 25 февраля, из западных областей, в среду и четверг их почувствуют жители большинства регионов, рассказала синоптик. "В четверг погоду в Украине будет определять область высокого атмосферного давления, осадков не ожидаем, но холодный воздух уже постепенно сдает позиции. Дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны – там прогнозируем самую холодную погоду", – уточнила она.

По ее словам, в западных областях потепление будет наиболее ощутимым. На остальной территории будут прохладные морозные ночи, но дневная температура будет достаточно приятной в пределах небольших плюсовых значений.

Наталья Птуха также отметила, что в ближайшие дни отличие погоды в разных регионах будет очень заметным. Так, в четверг на востоке прогнозируется -10...-16 градусов ночью, днем 0...-5 градусов. На западе ночью 0… -6 градусов, днем +4… +10 градусов. Остальные области ночью -4… -12 градусов, днем 0… +5 градусов.

С пятницы, 28 февраля, с запада в Украину будет приближаться атмосферный фронт, который повлечет за собой осадки. Поэтому в пятницу в западных областях синоптики прогнозируют умеренный дождь с мокрым снегом, предупредила синоптик.

Прогноз погоды на начало марта: потепление, местами мокрый снег

В первые дни марта потеплеет еще больше. Так, 1 марта в большинстве областей температура ночью составит -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов, на Закарпатье в дневные часы ожидается до +9 градусов. Но прохладнее всего будет на востоке. Там ночью -7...-12 градусов, но уже не -16 градусов, днем 0...-5 градусов, рассказала Наталья Птуха.

В то же время, она отметила, что в первые дни весны начнется движение воздуха, что является свидетельством изменения погоды. "Ветер будет преимущественно юго-восточным с переходом на юго-западный". В этот день в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, а в дневные часы и северных, Черкасской, Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег. На остальных территориях – без осадков.

2-3 марта станет еще теплее. Ночные температуры могут быть -4…+2 градуса, днем +1…+7 градусов. И только восток по-прежнему останется прохладным, "там стабильно ночью мороз, но поменьше, до -4…-10 градусов, днем -4…+2 градуса", – сообщила синоптик. В эти дни преобладает облачная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Погода в Украине на 8 марта

Какой погода может быть в Украине в Международный женский день? Пока говорить о конкретных температурных показателях рано, но общая тенденция свидетельствует о том, что "дневные максимумы преимущественно будут сохраняться в плюсовых значениях", – рассказала Наталья Птуха. В марте возможны ночные морозы, поскольку традиционно погода этого месяца имеет как зимние, так и весенние проявления.

Погодные карты Укргидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал подробный прогноз погоды на период до 3 марта.

В пятницу, 28 февраля, запад страны накроют осадки.

В субботу, 1 марта, фронт осадков несколько расширится и сместится в сторону центра страны.

В воскресенье, 2 марта, осадки ожидаются практически на всей территории Украины.

В понедельник, 3 марта, фронт осадков начинает отступать, во всех регионах днем установятся плюсовые температурные показатели.