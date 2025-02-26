В Украине в первые дни марта пойдет снег: синоптики дали прогноз и рассказали, отступят ли морозы. Карта

В первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы начнут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

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Сухо и солнечно будет только в юго-восточной части страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, 1 марта, мокрый снег прогнозируется в западных, северных и части центральных областях. На остальной территории страны ожидается переменная облачность.

Температура воздуха в первый день весны будет колебаться в пределах +2…+4 градусов. Теплее будет на юге – до +8 градусов.

При этом самые сильные морозы 1 марта прогнозируются на востоке Украины. Ночью в Донецкой, Луганской и Харьковской областях температура опустится до -11. Днем в этих регионах синоптики прогнозируют -4…-2 градуса.

В воскресенье, 2 марта, осадки в виде мокрого снега не отступят. Более того, снег ожидается в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений. Самый сильный мороз синоптики прогнозируют на востоке Украины – до -11 градусов. При этом самые высокие температурные показатели традиционно ожидаются на юге – до +8 градусов.

Напомним, по словам Натальи Диденко, повышение температуры в Украине ожидается с 25-26 февраля, а в восточных областях – до 1 марта. Однако потепление будет происходить постепенно, "без рывков до +15".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно прогнозу синоптика Натальи Птухи, снежный покров в конце февраля начнет постепенно таять, однако в Карпатах еще будет снежить. В марте возможны изменения погоды – похолодание и морозы.

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