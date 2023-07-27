Сыну львовского военкома подарили дом за 4 млн: громкие подробности. Фото

Летом 2022 года сыну львовского военкома Владиславу Дубовому подарили недостроенный дом площадью почти 640 кв. метров и приусадебным участком в 0,09 га в Брюховичах Львовской области. Дом с готовностью на 95% мужчина получил в подарок от 37-летней Альбины Савчук, которая купила недвижимость пять лет назад за 1,4 млн грн.

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В 2021 году сын военкома также получил 12 соток земли для садоводства в селе Большая Калинка в 25 км от Львова. Об этом сообщает издание NGL.media (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка – еще 357,5 тыс. грн. Таким образом, официальная стоимость подарка составляет в общей сложности 876 тыс. грн. Однако, по словам эксперта по недвижимости, реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составить не менее 4 млн грн.

Также журналисты выяснили, что в 2018 году этот же дом продали на аукционе СЕТАМ и за 1,4 млн грн. На тот момент дом был оборудован не только всем необходимым, но даже бассейном площадью 152 кв. метров.

Альбина Савчук, которая подарила дом Дубовому, отказалась рассказывать журналистам о том, что ее связывает с сыном военкома, и называть причину дорогого подарка. Военный комиссар Андрей Дубовой тоже не захотел объяснить суть отношений с Савчук.

В то же время Владислав Дубовой заявил, что Савчук является его давней знакомой и родственницей, но отказался объяснить степень родства. Также он заверил, что дом никак не связан с его отцом Андреем Дубовым.

Также журналистам удалось выяснить, что приобретение имущества путем получения подарков достаточно популярно среди Дубовых. Еще в 2018 году бабушка подарила Андрею Дубовому земельный участок в поселке Щирец Пустомытовского района и дом площадью 48,3 м2 на этом участке. Тремя годами ранее его жене подарили 0,2 га в селе Куровичи Золочевского района.

Кроме того, с 2018 года Андрею Дубовому на основании приказа Госгеокадастра во Львовской области принадлежит 0,07 га в селе Ясниска возле Львова, а его жене – участок площадью 0,1 га на территории Туринковского сельсовета Жовковского района с 2015 года.

Напомним, сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали экс-начальника Одесского областного терцентра комплектования и соцподдержки Евгения Борисова. Это произошло в Киеве – через два дня после объявления ему подозрения в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР открыло дело в отношении руководителей областного и районного военкоматов в Ривненской области, избивших военного. В ходе расследования у одного из чиновников обнаружили наркотики.