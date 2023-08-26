Сын Джо Дассена Жюльен: я обожаю Украину – история моей семьи началась в этой стране

43 года назад, в августе 1980 года, умер знаменитый французский певец, предки которого были родом из Украины

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Он пел про Елисейские поля, а мог бы – про Дерибасовскую и Ришельевскую. Знаменитого французского шансонье Джо Дассена с полным правом можно называть коренным одесситом – все его предки родом именно из этого южного украинского города. "История моей семьи начинается с Украины, – говорил певец в интервью, – поэтому я обожаю эту страну". Даже его фамилия – Дассен – связана с Одессой, из которой его предки приехали в Америку. Согласно легенде, на которой настаивал сам певец, на таможне Самуэля, дедушку Джо по линии отца, спросили его фамилию, но он, плохо понимая по-английски, ответил, откуда приехал: "Из /Одессы". Так в его первых документах появилась фамилия Дассин, которая впоследствии трансформировалась в Дассен.

Американский француз украинского происхождения

Дед Дассена по материнской линии Луис Лаунер перебрался в Америку из галицкого Бучача – родного города израильского писателя, нобелевского лауреата по литературе Шмуэля Агнона. Отец Джо, Жюль Дассен, был кинорежиссером, мать, Беатрис Лоунер-Дассен, скрипачкой. Будущий певец появился на свет 5 ноября 1939 года в Нью-Йорке, в семье росло еще две девочки – Рики и Жюли, которые родились после Джо, и ему очень нравилось заботиться о маленьких сестрах.

После того как отец стал ассистентом у Альфреда Хичкока, а потом и начал самостоятельно снимать фильмы и подписал контракт с Metro Goldwyn Mayer, семья переехала в Лос-Анджелес. Увы, голливудскую карьеру Жюля Дассена прервала политическая обстановка в стране: начались времена маккартизма он, как сочувствующий коммунистам, попал в "черный список" Голливуда и его семье пришлось снова эмигрировать – на этот раз во Францию. Дассены оказались в Париже, Джо отправили на учебу в престижный колледж в Швейцарии, затем учится в Италии и, наконец, получает степень бакалавра во французском Гренобле.

Медик и этнолог

Жизнь семьи с ног голову перевернуло новое увлечение Жюля – из-за греческой актрисы – в будущем известного политика – Мелины Меркури он решил уйти из семьи. Впоследствии у Джо сложатся хорошие отношения с мачехой, он даже запишет с ней дуэтом песню для фильма своего отца, но в тот момент он настолько болезненно воспринял развод родителей, что решил уйти из дома, а потом и вовсе – вернуться в Америку. Он подумал, что теперь сможет воплотить в жизнь свою мечту – станет врачом. Дассен поступил на медицинский факультет Мичиганского университета, но очень быстро понял, что обучение, предполагающее препарирование трупов и эксперименты над животными, не для него. Решив сменить вид деятельности, Дассен закончил магистратуру по этнологии и даже – правда, недолго – читал по этой специальности лекции в своем университете. Тогда же Джо увлекся пением и начал выступать в кафе, где получил за свое выступление первый гонорар – 50 долларов.

От любительских записей до "Елисейских полей"

Первая студийная запись Дассена появилась благодаря романтическим чувствам, которые испытывала к нему Мариз Массьера. Молодые люди познакомились в декабре 1963 года на вечеринке, на которой присутствовало две тысячи человек, но это не помешало им увидеть – и разглядеть – друг друга. Девушка была влюблена не только во внешность, но и в бархатный голос своего друга – чтобы очаровать Мариз, он много пел ей, аккомпанируя себе на гитаре. Она решила сделать ему подарок на день рождения – с помощью своей подруги, работавшей во французском филиале американской фирмы грамзаписи CBS, записать пластинку с песнями в исполнении Джо. Основой стали любительские магнитофонные записи, но даже их невысокое качество не помешало расслышать необычайный тембр голоса Дассена. Руководство CBS France обратило на него внимание и через Массьеру пригласило его на встречу, которая состоялась только через два месяца. Столько времени потребовалось Мариз, чтобы уговорить не желающего становиться певцом Джо хотя бы поговорить с продюсерами.

Карьера эстрадника у Джо сложилась не сразу. Он все время был недоволен своим исполнением, записывая каждую песню снова и снова, работая порой до трех-четырех часов утра. Тем не менее, спустя два года – в 1968 году – Дассен поднялся на вершину французских хит-парадов, а еще через год песня "Елисейские поля" сделала его знаменитым на весь мир. Следующие хиты – "Если б не было тебя" и "Салю" – закрепили успех.

Жена и друг

В браке с Мариз Джо прожил 11 лет, хотя впоследствии она призналась, что практически женила его на себе. Они уже давно жили вместе, но Дассен делал вид, что не понимает ее намеков то, что им неплохо было бы официально оформить отношения. Но после совместного вечера, во время которого Дассен перебрал со спиртным и вместо логического продолжения, уснул в гостиничном номере, Мариз заявила, что искупить свою вину он может, только одним способом – женившись на ней. Они расписались 18 января 1966 года в мэрии 14-го округа Парижа. Массьера была для Джо не только хорошей женой, но и другом и помощницей. Но к финалу их отношения пришли после того, как Мариз родила певцу сына – мальчик, которого назвали Джошуа. Он появился на свет недоношенным и умер через пять дней после появления на свет. В 1977 году Массьера и Дассен развелись.

Принц и пастушка

Через год Джо женился на Кристин Дельво, с которой познакомился во время гастролей в Руане – она работала в фотоателье, куда певец зашел, чтобы проявить пленку. По словам самой Кристин, их роман был историей принца, который влюбился в пастушку. Несмотря на то, что Дельво родила ему двух сыновей – Джонатана и Жюльена, счастья в этом браке Джо не обрел. Кристин злоупотребляла алкоголем и наркотиками, из-за чего частые скандалы, хоть и завершались перемириями, с завидным упорством вспыхивали вновь. Из-за дурных привычек Кристин, с которыми она не расставалась и во время беременности, врачам пришлось приложить массу усилий для того, чтобы спасти жизнь сына. Дассен очень быстро устал от такого семейного счастья и подал на развод, оставив опеку над детьми за собой.

"Бабье лето" Джо Дассена

Первый звонок, относительно здоровье прозвенел, когда Джо проходил медкомиссию для мобилизации в армию: у него обнаружили шумы в сердце и выдали белый билет. Тогда Дассен не обратил на это никакого внимания, что впоследствии аукнулось ему самым негативным образом. Первый инфаркт Джо перенес в 30 лет, но несмотря на это он много работал – иногда по 15 часов в сутки, дымил как паровоз и не мог отказать себе в лишнем бокале вина.

18 июля 1980 года на концерте в Каннах Дассен вынужден был прервать выступление – ему стало плохо, но после укола, который сделали ему медики за кулисами, допел до финала. Во время аплодисментов певец потерял сознание и его увезли в больницу – врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. Выписавшись, Дассен решил отдохнуть и отправился в свое имение на Таити, которое приобрел за несколько лет до этого. Его мать, сыновья и новая девушка Натали отправляются вместе с ним, но в дороге во время пересадки в Лос-Анджелесе певца настигает новый сердечный приступ.

20 августа во время обеда в ресторане в Папеэте Дассен, успев выпить только бокал сока и проглотить кусочек рыбы, он потерял сознание. Врач, оказавшийся за соседним столиком, делал ему реанимацию в течение 15 (!) минут, осле чего вынужден был признать свое поражение. "Боюсь, – сказал он, поднимаясь с колен, – что ничего сделать нельзя. Он мертв". Остроту трагическому моменту придал тот факт, что именно в этот момент закончилась звучавшая в зале песня Дассена "Бабье лето" … Певца похоронили на еврейской части кладбища Hollywood Forever рядом с местом упокоения его бабушки и дедушки, могила Дассена закрыта для посещения.

Дело Дассена продолжает его младший сын, Жюльен: он поет песни своего отца, ревностно оберегает его творческое наследие и часто приезжает в Украину. Во время одного из приездов в Киев он сказал журналистам: "Я обожаю Украину, ведь история моей семьи началась в этой стране".