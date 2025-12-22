'Свет держится': Известные украинцы поздравили энергетиков с днем энергетика

Известные украинские деятели поздравили энергетиков с их профессиональным праздником.

Видео дня

Об этом свидетельствует видео, которое опубликовала компания ДТЭК.

В частности, к энергетикам обратился ведущий Дмитрий Комаров, лидер группы "Друга Рика" Валерий Харчишин, украинские певицы Тина Кароль, Аня Тринчер и Alyona Alyona, ведущие Юрий Горбунов и Сергей Педан, футболист ФК Шахтер Евгений Конопля, стендап-комик Антон Тимошенко, Андрей Бедняков и многие другие известные деятели.

В день энергетика они поблагодарили тех, благодаря кому в домах украинцев есть свет.

"Только светлые люди могут победить тьму. Свет держится" – отметили инфлюенсеры.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак.